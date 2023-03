Über 20.000 Euro Zuschüsse für Truderinger Burschen und Feuerwehrler

Von: Roland Friedl

Die Feuerwehr Waldtrudering mit ihrem Gerätehaus an der Wasserburger Landstraße bekam vom Bezirksausschuss Unterstützung für ihr Fest zum 100-jährigem Jubiläum. © rf

Das Geld der Truderinger Gemeinde ist knapp. Trotzdem bekommen die Truderinger Burschen einen Anhänger und die Feuerwehr ihre Jubiläumsfeier.

Trudering – Die Truderinger Burschen wollen einen neuen Lager- und Verkaufsanhänger für ihre zukünftigen Feste. Der alte Gebrauchtanhänger falle auseinander und einen anderen gebrauchten Anhänger habe man nicht ausfindig machen können, sagte Stefan Hähnlein, erster Vorstand des Burschenvereins in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses. Daher habe der Verein ein Angebot bei einer Firma eingeholt, die Anhänger, unter anderem speziell für Vereine, produziert.



Für die Anschaffung des Anhängers beantragte der Burschenverein eine Unterstützung seitens des Bezirksausschusses in Höhe von 13.375 Euro. Insbesondere die Höhe des Betrags löste in der Sitzung Diskussionen aus. Susanne Weiß von den Grünen sagte, hinsichtlich des knappen Budgets in diesem Jahr sei ihr das einfach zu viel. Die Mitglieder sollten darüber nachdenken, die Zuschüsse auf 5000 Euro zu deckeln.



Im März so knapp bei Kasse wie nie

Weiß war zunächst davon ausgegangen, dass dem Bezirks­ausschuss etwas mehr als 110.000 Euro an Mittel zur Verfügung stünden. Dies präzisierte allerdings Henriette Baiter von der SPD und erklärte, dass noch ungefähr 40.000 Euro zum Budget hinzukämen. Sie stammten von Anträgen aus dem letzten Jahr, die im aktuellen Jahr abgerechnet werden mussten, dann aber wieder frei würden. Das habe haushaltstechnische Gründe. Insgesamt habe der Bezirksausschuss also 150.000 Euro zur Verfügung.



Dennoch „ist es im März so knapp, wie ich mich überhaupt nicht erinnere, dass es jemals war“, sagte Herbert Danner zur finanziellen Situation. In der vorherigen Sitzung war das Mitglied der Grünen-Fraktion für seine dreißigjährige Mitgliedschaft im Bezirksausschuss geehrt worden. Sebastian Schall von der CSU argumentierte, dass ein neuer Anhänger lange im Besitz des Burschenvereins und damit nachhaltig wäre. Es gebe nicht mehr viele Vereine in Trudering. Der Burschenverein setze sich sehr für das soziale Leben in Trudering ein und der Bezirksausschuss solle ihn deswegen auch unterstützen.



Auch Feuerwehr will über 10.000 Euro

Ein weiterer Verein beantragte in der Sitzung Unterstützung. Und zwar die Freiwillige Feuerwehr Waldtrudering, die am 14. Mai ihren großen Festtag anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums veranstaltet. Oberfeuerwehrmann Christoph Müller sagte bei der Sitzung, die beantragten 10.835 Euro seien die Hälfte der Kosten für das Jubiläum. Das Fest habe eine hohe Symbolkraft für Trudering, es sei kein Selbstzweck für die Feuerwehr.

Dagegen gab es kaum Einwände unter den BA-Mitgliedern. Einzelne Kritikpunkte, ebenfalls bezüglich der Höhe des Zuschusses, waren teilweise schon in der Unterauschusssitzung ausgeräumt worden. Er sei zunächst ob der Höhe des Zuschusses skeptisch gewesen, sagt Cemre Saglam von den Grünen, doch die Absicht der Feuerwehr, das Geld auch zu verwenden, um die Veranstaltung groß zu bewerben und so ein tolles Fest für ganz Trudering auf die Beine zu stellen, habe ihn überzeugt. Niemand stimmte dagegen, den Zuschuss zu gewähren. Auch der Zuschuss für den Anhänger des Truderinger Burschenverein wurde vollumfänglich gewährt. Es stimmten zehn der 30 Mandatsträger gegen den Zuschuss.