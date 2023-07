Strohhalm gegen K.O.-Tropfen: Truderinger Oberstufe zeigt Geschäftsmodelle

Von: Raffael Scherer

Das Gymnasium Trudering verwandelte sich beim Pitch-Event in die Höhle der Investoren. © Gymnasium Trudering

Bei einem Pitch-Event präsentierten Schüler des Gymnasiums Trudering der zehnten Jahrgangsstufe ihre Geschäftsmodelle vor einer Jury.

Trudering – Ende Juni verwandelte sich das Gymnasium Trudering in eine „Höhle der Investoren“: 70 Schüler der zehnten Jahrgangsstufe präsentierten eigene Geschäftsmodelle vor einer fachkundigen Jury. Seit März dieses Jahres hatten die Jugendlichen im Fach Wirtschaft und Recht mit der agilen Lernmethode Scrum4Schools an innovativen und tragfähigen Ideen gearbeitet, die in der Abschlussveranstaltung inklusive Pitch-Event mündeten.



Und so lief der Pitch-Abend ab: Jedes der elf Teams hatte zwei Minuten Zeit, um die anwesenden Juroren aus Unternehmern, Bankern, Marketing- und HR-Managern von ihren Geschäftsmodellen zu überzeugen. Sieben Teams bekamen in der folgenden Runde die Chance, ihre Modelle zu vertiefen und sich den kritischen Fragen der Jury zu stellen.



Recycelte Tischtennisbälle

Schließlich durften sich drei der Teams über Preise freuen: Das Team der „Level Up Bag” ergatterte mit der Idee einer nachhaltigen Einkaufs­tasche mit vielen Funktionen Platz 1. Über die folgenden Plätze freuten sich das Team von playGREEN mit der Geschäftsidee recycelter Tischtennisbälle sowie das Team von „DrinkCop“: Ein Strohhalm, der K.O.-Tropfen im Getränk nachweisen kann.



Zum Hintergrund: Im Fokus standen die wesentlichen Elemente eines erfolgreichen Unternehmens beziehungsweise einer Unternehmensgründung. Kriterien, die berücksichtigt werden sollten, waren unter anderem die Wahl der Rechtsform, Überlegungen zu Lieferanten, Marketing und Vertrieb, die Definition der Zielgruppen sowie die Wahl der Produktbeschaffenheit. Hierbei sollten die Schüler besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit, Alleinstellungsmerkmal und Innovation legen. Unterstützt wurden sie seit März von der Bildungsinitiative Scrum4Schools, die das Projekt vor Ort begleitete und die Lehrkräfte schulte.



Ansatz: Erfahrungslernen

Mit Scrum4Schools werden die Schüler selbst zu den Gestaltern ihres Lernens. In vier- bis fünfköpfigen Teams erarbeiten sie sich die Inhalte des Lehrplans eigenverantwortlich und folgen dabei einem festen Rhythmus. In kurzen Lernzyklen bearbeiten sie selbstdefinierte Arbeitspakete, priorisieren ihre Aufgaben und setzen so Schritt für Schritt die vorab von der Lehrkraft festgelegten Lernziele um – in diesem Fall die Planung des Geschäftsmodells. Die Lehrkraft steht den Jugendlichen dabei beratend zur Seite und ist Ansprechpartnerin auf Augenhöhe.



„Das Gymnasium Trudering ist bekannt für seine progressiven Lernmethoden und den starken Gemeinschaftssinn. Unser Ansatz basiert auf Erfahrungslernen“, erklärt Pädagogin und Projektleiterin Meike Wiese. „Die Scrum4Schools-Methodik harmoniert perfekt damit, denn sie fördert sowohl Teamarbeit als auch Eigeninitiative. Die hohe Motivation, die die Methode entfacht, zeigte sich in den von den Schülern entwickelten Geschäftsmodellen und der Vorstellung am Pitch-Abend deutlich“, so Wiese weiter.