Einschränkungen bei der U-Bahn in München – Wie die Züge der U2 bis März 2024 fahren

Bei der U-Bahn-Linie U2 in München kommt es bis März zu Einschränkungen. (Symbolbild) © dpa/Frank Leonhardt

Bei der U-Bahn-Linie U2 in München kommt es bis März zu Einschränkungen wegen Arbeiten an den Haltestellen Hohenzollernplatz, Josephsplatz und Theresienstraße.

München – Bei der U-Bahn-Linien U2 in München kommt es ab 25. Dezember zu Einschränkungen. Die Stadtwerke (SWM) sanieren die Wände hinter den Gleisen an den Haltestellen Hohenzollernplatz, Josephsplatz und Theresienstraße.

An Silvester und Neujahr und dem Faschingswochenende kommt es jedoch zu keinen Einschränkungen, dann verkehren die Züge regulär.

Einschränkungen bei U-Bahn U2 in München - Arbeiten an Hohenzollernplatz, Josephsplatz und Theresienstraße bis März

Die U-Bahn U2 wird bis einschließlich 4. Januar am Scheidplatz geteilt. Fahrgäste der MVG müssen dort zur Weiterfahrt den Bahnsteig wechseln.

Die U2 fährt den Angaben nach alle 10 Minuten, im Abschnitt zwischen Messestadt Ost und Hauptbahnhof kommt unter der Woche zur Hauptverkehrszeit regulär alle 5 Minuten ein Zug. Die samstägliche Verstärkerlinie U8 fährt nur im Abschnitt zwischen Neuperlach Zentrum und Hauptbahnhof.

Die Baumaßnahme dauert insgesamt bis 10. März 2024, ab dem 5. Januar kommt es aber nur an den Wochenenden jeweils ab Freitagabend zu Einschränkungen auf diesem Abschnitt.

Einschränkungen bei der U-Bahn-Linie U2 an den Wochenenden bis März

An den drei Wochenenden von Freitag, 5. Januar, bis Sonntag, 21. Januar, gilt das folgende Betriebskonzept

Die U2 fährt jeweils von Freitag, ca. 22:30 Uhr (Ausnahme: Freitag, 5. Januar, bereits ab Betriebsbeginn) bis Betriebsende am Sonntag, auf dem gesamten Streckenabschnitt Feldmoching – Messestadt Ost alle 10 Minuten durch. Im Abschnitt Messestadt Ost – Hauptbahnhof kommt wie gewohnt zu den Hauptverkehrszeiten unter der Woche alle 5 Minuten ein Zug.

Die U8 fährt samstags nur um Abschnitt Neuperlach Zentrum – Hauptbahnhof.

An den zwei Wochenenden von Freitag, 26. Januar, bis Sonntag, 4. Februar, sowie an den vier Wochenenden von Freitag, 16. Februar, bis Sonntag, 10. März, fahren die Züge wie folgt:

Jeweils von Freitag, ca. 22:30 Uhr bis Betriebsende am Sonntag ist der Abschnitt Hohenzollernplatz – Hauptbahnhof gesperrt, dort kann keine U-Bahn fahren.

Die U2 fährt im Abschnitt Feldmoching – Hohenzollernplatz und im Abschnitt Messestadt Ost – Hauptbahnhof jeweils alle 10 Minuten.

Die U8 fährt samstags nur um Abschnitt Neuperlach Zentrum – Hauptbahnhof.

Bei der U-Bahn und Tram in München stehen auch im Jahr 2024 wieder viele Baustellen und Arbeiten an. Die MVG gibt einen Ausblick, was auf Fahrgäste zukommt.

