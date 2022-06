Wieder Einschränkungen bei U3 und U6 in München ‒ wegen Modernisierung der U-Bahn-Haltestelle Sendlinger Tor

Arbeiten stehen an

+ © SWM Wegen der Modernisierung der U-Bahn-Haltestelle Sendlinger Tor kommt es bei der U3 und U6 in München wieder zu Einschränkungen. (Symbolbild) © SWM

Bei U-Bahn in München kommt es wegen des Umbaus an der U-Bahnhaltestelle Sendlinger Tor wieder zu Einschränkungen. Wie die U3 und U6 bald fahren...

In München stehen weitere Einschränkungen bei der U3 und U6 an. Die U-Bahn-Bauarbeiten an der Implerstraße wurden zwar gerade erst beendet, nun geht es aber mit der Modernisierung an der Haltestelle Sendlinger Tor weiter.

Einschränkungen bei U3 und U6 in München wegen Umbau an U-Bahn-Haltestelle Sendlinger Tor

Im Rahmen des Umbaus der Stadtwerke München (SWM) am Sendlinger Tor kommt es auf den Linien U3 und U6 in der Innenstadt von Samstag (25. Juni) bis Sonntag (7. August) zu Einschränkungen im Spätverkehr - am Sonntag sogar ganztags.

Für Fahrgäste bedeutet das: Von Montag bis Donnerstag kommt es bei den Linien U3 und U6 jeweils ab ca. 22:30 Uhr, an den Wochenenden ab Samstag ca. 21 Uhr sowie den ganzen Sonntag zu Unterbrechungen. An Feiertagen kommt es jedoch zu keinen Einschränkungen.

Umbau U-Bahn-Haltestelle Sendlinger Tor - Unterbrechungen und Einschränkung bei U3 und U6

Während der Arbeiten am Sendlinger Tor gestaltet sich der Betrieb der U3 und U6 wie folgt:

Zwischen Odeonsplatz – Marienplatz – Sendlinger Tor – Goetheplatz fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt.

– – – fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Die U3 ist zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz unterbrochen. Zwischen Moosach und Odeonsplatz fährt sie im 10-Minuten-Takt - zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. (Die gewohnten Busanschlüsse können teilweise nicht erreicht werden)

ist zwischen und unterbrochen. Zwischen Moosach und Odeonsplatz fährt sie im 10-Minuten-Takt - zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. (Die gewohnten Busanschlüsse können teilweise nicht erreicht werden) Die U6 ist zwischen Münchner Freiheit und Implerstraße unterbrochen. Sie fährt zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern im 10-Minuten-Takt.

Weitere Einschränkungen bei der U6 in München

Von Donnerstag, 28. Juli, bis voraussichtlich Donnerstag, 15. September, wird außerdem die Fahrstromversorgung zwischen Münchner Freiheit und Alte Heide erneuert.

In diesem Zeitraum verkehrt die U6 an mehreren Tagen ab ca. 23:15 Uhr zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit nur im 20-Minuten-Takt.

