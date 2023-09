München: U-Bahn erfasst Kinderwagen

Von: Marco Litzlbauer

Am Münchner U-Bahnhof Garching ist ein Kinderwagen von einer U-Bahn erfasst worden. (Symbolbild) © dpa/Frank Leonhardt

Bange Augenblicke an Münchner U-Bahnhof am Samstag: Kinderwagen wird von Zug überrollt - Kind und Mutter kommen aber mit einem Schreck davon

München - Ein absolutes Horror-Szenario ist am Wochenende in München Realität geworden - letztendlich aber glücklich ausgegangen.

Kinderwagen an Münchner U-Bahnhof von Zug überrollt - wie es dazu kam

Am Samstag, 2. September, befand sich eine 25-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München gegen 16 Uhr im U-Bahnhof in Garching. Wie die Polizei am Sonntag mitgeteilt hat, wartete sie dort zusammen mit ihrem Sohn auf eine U-Bahn. Sie führte außerdem den Kinderwagen des Sohnes mit sich.

Als sie zusammen mit ihrem Sohn zu einem nahegelegenen Abfalleimer ging, blieb der Kinderwagen auf dem Bahnsteig stehen. In dem Moment fuhr eine U-Bahn in den Bahnhof ein. Durch die Sogwirkung wurde der leerstehende Kinderwagen in das Gleis gezogen und von der U-Bahn überrollt.



München: Kinderwagen von U-Bahn überrollt - zunächst unklar, ob es Verletzte gab

Die 25-Jährige verließ daraufhin zusammen mit ihrem Sohn den Bahnhof. Aus diesem Grund war zunächst unklar, ob Personen bei dem Unfall zu Schaden gekommen sind.

Im Nachgang meldete sich die 25-Jährige bei einer nahegelegenen Dienststelle und räumte ihre Beteiligung ein. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Der Kinderwagen wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Die U-Bahn blieb unbeschädigt. Der Bahnverkehr auf dem Streckengleis war für etwa 60 Minuten unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

