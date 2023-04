Täter bedrohte Kassen-Personal mit Schusswaffe ‒ Erfolgreiche Polizei-Ermittlungen nach Überfällen in München

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München nimmt einen Mann fest, der 2022 zwei Überfälle mit einer Schusswaffe begangen haben soll. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Bei zwei Überfällen in München bedrohte der Täter das Kassen-Personal mit einer Schusswaffe. Die Polizei meldet nun einen Erfolg bei den Ermittlungen.

München ‒ Die Polizei München hat zwei Überfälle auf Lebensmittelgeschäfte im Jahr 2022 geklärt und einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Nach Überfällen mit Schusswaffe in München - Erfolgreiche Polizei-Ermittlungen

Der damals unbekannte Täter überfiel am 21. November ein Geschäft in Ramersdorf und am 16. Dezember einen Supermarkt in Neuperlach. Bei beiden Überfällen bedrohte der Mann das Personal an der Kasse mit einer Schusswaffe und flüchtete im Anschluss mit dem erbeuteten Bargeld.

Im Laufe der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 34-jährigen Münchner, der der Polizei bereits bekannt war.

Über die zuständige Staatsanwaltschaft München I wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung erwirkt und Haftbefehl erlassen.

Täter bedrohte Kassen-Personal in Neuperlach und Ramersdorf mit Schusswaffe

Spezialkräfte der Polizei nahmen den Verdächtigen dann am Dienstag in seiner Wohnung in München fest. Die Beamten stellten zudem Beweismaterial, u. a. eine Softair-Pistole, sicher.

