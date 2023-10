Brutaler Überfall in Münchner Supermarkt ‒ Täter schlagen Mitarbeiter nieder und flüchten nach Raub mit Beute

Bei einem Raub-Überfall in einem Supermarkt in München verletzten die Täter einen Mitarbeiter und entkamen mit Bargeld aus dem Tresor und den Kassen.

Der Angestellte verrichtete am Samstag, gegen 20.30 Uhr, letzte Arbeiten im Supermarkt an der Feldmochinger Straße und Mochostraße, als ihn plötzlich vier Unbekannte niederschlugen. Laut Polizei kamen die Täter durch den Hintereingang und forderten Bargeld.

Als der Mitarbeiter der Forderung nicht nachkam, griffen die vier Männer ihn weiter an, bis er sie zum Tresor führte. Dort stahlen sie das darin befindliche Bargeld und zusätzlich das Geld aus den Kassen. Mit der Beute in Höhe von mehreren tausend Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung keine Hinweise auf die Täter erlangen.

Der Angestellte erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 22 – 26 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, athletisch/kräftige Statur, bekleidet mit einem Kapuzenpullover, dunkles rechteckiges Tuch vor Mund und Nase gebunden, trug blaue medizinische Einweghandschuhe, sprach deutsch ohne Akzent

Männlich, ca. 22 – 26 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, athletisch/kräftige Statur, bekleidet mit einem Kapuzenpullover, dunkles rechteckiges Tuch vor Mund und Nase gebunden, trug blaue medizinische Einweghandschuhe, sprach deutsch ohne Akzent Täter 2 : Männlich, ca. 22 – 26 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke Figur, blonde/dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem Kapuzenpullover, Jogginghose, dunkles rechteckiges Tuch vor Mund und Nase gebunden, trug blaue medizinische Einweghandschuhe, führte einen schwarzen Rucksack mit sich

: Männlich, ca. 22 – 26 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke Figur, blonde/dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem Kapuzenpullover, Jogginghose, dunkles rechteckiges Tuch vor Mund und Nase gebunden, trug blaue medizinische Einweghandschuhe, führte einen schwarzen Rucksack mit sich Täter 3 und 4: Männlich, ca. 22 – 26 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, bekleidet mit einem Kapuzenpullover, dunkles rechteckiges Tuch vor Mund und Nase gebunden, trugen blaue medizinische Einweghandschuhe

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feldmochinger Straße, Mochostraße, Niederalteicher Straße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

