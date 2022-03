Bewaffneter Supermarkt-Überfall in München ‒ Maskierter Täter bedroht Kassiererin mit Pistole

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München sucht Zeugen nach einem bewaffneten Supermarkt-Überfall in der Dachauerstraße. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Supermarkt-Kassiererin mit Pistole bedroht: Unbekannter Täter kann nach dem Überfall in der Dachauerstraße fliehen. Die Münchner Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein maskierter Mann überfiel am Donnerstagmorgen einen Supermarkt in der Dachauerstraße. Der unbekannte Täter begab sich gegen 7 Uhr direkt zur Kasse, legte eine Packung Zigaretten aufs Band und zückte gleichzeitig eine Pistole. Mit der Waffe bedrohte er die 53-jährige Kassiererin, griff in die offenstehende Kasse und entnahm Bargeld.

Kassiererin mit Pistole bedroht - Unbekannter Täter flieht nach Überfall auf Supermarkt in Dachauerstraße

Nach dem Überfall auf den Supermarkt konnte der Täter in unbekannte Richtung fliehen. Laut Polizei München blieb die Fahndung mit über 20 eingesetzten Streifen jedoch ohne Erfolg. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Polizei München bittet Zeugen um Hinweise

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 20 – 25 Jahre

Ca. 170 cm

Schlank

Bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, einer Base Cap und Jeans.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bahnhof München-Moosach/Dachauer Straße/Hugo-Troendle-Straße/Gubestraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

