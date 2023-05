Überfall mit Baseballschläger und Schlagring ‒ Wettbüro-Mitarbeiter wehrt sich und schlägt Räuber in die Flucht

Von: Jonas Hönle

Teilen

Ein Wettbüro-Mitarbeiter in München schlug bei einem Überfall zwei bewaffnete Täter in die Flucht. (Symbolbild) © Malte Christians/dpa

Ein Wettbüro-Mitarbeiter in München schlug zwei Räuber in die Flucht, obwohl diese mit Baseballschläger und Schlagring bewaffnet waren. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls.

München / Am Hart ‒ Zwei bislang unbekannte Täter überfielen ein Wettbüro in München und waren dabei mit einem Baseballschläger und einem Schlagring bewaffnet. Der Mitarbeiter vor Ort ließ sich jedoch nicht von den Räubern einschüchtern und schlug sie in die Flucht.

Überfall mit Baseballschläger und Schlagring auf Wettbüro in München - Mitarbeiter schlägt Räuber in die Flucht

Der Überfall fand am Freitag, gegen 23 Uhr, im Münchner Viertel Am Hart statt, berichtet die Polizei. Der 38-jährige Mitarbeiter eines Wettbüros hielt sie an dessen Eingangstür auf, als die maskierten und bewaffneten Männer ihn in den Innenraum drängten.

Der 38-Jährige konnte sich jedoch in den hinteren Bereich seines Geschäfts flüchten und griff nach einem spitzen Gegenstand zu seiner Verteidigung. Damit gestikulierte er in Richtung der Räuber, die daraufhin die Flucht ergriffen

Die Polizei ergriff sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, nachdem der Notruf 110 alarmiert wurde. Diese erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Die beiden Täter wurden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1 : Männlich, ca. 18-21 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlanke Gestalt, blonde Haare, heller Hauttyp; bekleidet mit schwarzer Jacke, langer schwarzer Hose, schwarze Kapuze über den Kopf und teilmaskiert mit dunkler Mund-/Nasenbedeckung, schwarze Handschuhe; er war mit einem Schlagring bewaffnet.

: Männlich, ca. 18-21 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlanke Gestalt, blonde Haare, heller Hauttyp; bekleidet mit schwarzer Jacke, langer schwarzer Hose, schwarze Kapuze über den Kopf und teilmaskiert mit dunkler Mund-/Nasenbedeckung, schwarze Handschuhe; er war mit einem Schlagring bewaffnet. Täter 2: Männlich, ca. 19-23 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, südeuropäische Erscheinung, dunklere Hautfarbe; bekleidet mit schwarzer Jacke, langer schwarzer Hose, schwarze Kapuze über dem Kopf, schwarze Mund-/Nasenbedeckung; er war mit einem metallenem Baseballschläger bewaffnet.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schleißheimer Straße, Weitlstraße, Neuherbergstraße und Dolleschelstraße (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein maskierter Mann will ein Wettbüro in München überfallen. Ein mutiger Angestellter kann den bewaffneten Täter jedoch in die Flucht schlagen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.