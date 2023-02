Überfall auf Wettbüro in München ‒ Mutiger Angestellter schlägt bewaffneten Täter in die Flucht

Von: Sebastian Fuchs

Ein 27-jähriger Mann hat versucht ein Wettbüro in München zu überfallen. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Ein maskierter Mann will ein Wettbüro in München überfallen. Ein mutiger Angestellter kann den bewaffneten Täter jedoch in die Flucht schlagen.

München / Fürstenried - Ein mutiger Angestellter konnte am Dienstagvormittag den Raubüberfall auf ein Wettbüro in Fürstenried stoppen. Der maskierte Täter hatte dem Kassierer ein Messer gezeigt und anschließend Geld gefordert.

Laut Polizeibericht reagierte der Angestellte äußerst mutig auf die Drohung des 27-jährigen Täters. Anstatt auf dessen Forderung einzugehen, wehrte sich der Kassierer gegen den maskierten Angreifer und schubste ihn von sich weg. Der 27-Jährige ergriff daraufhin die Flucht

Seitens der Polizei wurden anschließend sofort intensiv nach dem Flüchtigen gefahndet. Kurioserweise mussten die Beamten aber nicht lange nach dem Täter suchen. Während die Polizei am Wettbüro noch die Anzeige aufnahm, kehrte der 27-Jährige an den Ort des Überfalls zurück und wurde vorläufig festgenommen.

Polizei sucht nach Zeugen Wer hat im Bereich der Neurieder Straße, Forst-Kasten-Allee, Bundesautobahn A95, Appenzeller Straße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, insbesondere zu dem Messer, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

