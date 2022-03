Demo gegen Ukraine-Krieg in München ‒ 45 000 Menschen protestieren auf Königsplatz für Frieden und gegen Putin

Von: Jonas Hönle

Demonstranten protestieren auf dem Königsplatz unter dem Motto «Frieden in Europa, Solidarität mit der Ukraine» gegen den Krieg in der Ukraine. © Sven Hoppe/dpa

In München haben 45 000 Menschen bei einer Demo auf dem Königsplatz gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine protestiert. Es fielen auch scharfe Worte Richtung Putin.

In München haben am Mittwoch rund 45 000 Menschen gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine protestiert. An der Demo auf dem Königsplatz nahmen auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) teil. Laut Polizei verlief die Versammlung friedlich und es kam zu keinen Störungen.

Demo gegen Putin in München - 45 000 Menschen protestieren auf dem Königsplatz gegen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine

Die Demo auf dem Königsplatz in München startete gegen 18 Uhr und es strömten immer mehr Menschen dazu. Laut dpa-Bericht hatten viele Fähnchen und Transparente in den Farben der ukrainischen Nationalflagge Blau und Gelb dabei. Kinder trugen Transparente mit der Aufschrift: „Bitte lasst den Frieden gewinnen“ und „Frieden für alle“.

Demo auf dem Königsplatz in München für Frieden in der Ukraine. © Sven Hoppe/dpa

Münchens OB Reiter sprach als erster Redner auf dem Königsplatz von einem menschenverachtenden Krieg gegen friedliche Bürger - dies könne nicht unwidersprochen bleiben. Er sei fassungslos über „diesen barbarischen Akt“ von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. „Niemals hätte ich gedacht, dass mich meine Enkel fragen, ob die Panzer auch zu uns nach München kommen.“ Für Menschen aus der Ukraine stehe München wie schon bei der Flüchtlingskrise 2015 bereit.

Die Stadt München hat ein Spendenkonto für die Ukraine eingerichtet. Auch andere Einrichtungen sammeln Geld- und Sachspenden und suchen Unterkünfte für Geflüchtete. Hallo hat zusammengefasst, wo und wie die Münchner helfen können.

Demonstranten halten Schilder mit einer Friedenstaube und der Flagge der Ukraine in die Höhe. © Sven Hoppe

Der Generalkonsul der Ukraine, Yarmilko Yuriy, forderte eine vollständige internationale Isolation Russlands. „Helfen Sie uns zu kämpfen. Glauben Sie an unsere Tapferkeit und stärken Sie uns.“

Mit der Kundgebung setzten mehrere Parteien am politischen Aschermittwoch, der sonst im Zeichen des Parteienstreits und der wechselseitigen Beschimpfungen steht, bewusst ein gemeinsames Zeichen gegen die russische Aggression. Die üblichen Aschermittwochs-Kundgebungen hatten nach der russischen Invasion in die Ukraine alle Parteien kurzfristig abgesagt.

Demo gegen Ukraine-Krieg in München - Scharfe Worte gegen Putin

„Wir werden unter keinen Umständen einen Krieg, einen nicht provozierten Angriffskrieg in Europa akzeptieren, niemals“, sagte Ministerpräsident Söder. Mit Blick auf Hilfsleistungen aus Bayern ergänzte der CSU-Chef: „Jetzt sind wir alle Ukrainer und stehen auch zu dieser Verpflichtung.“

„Putin nimm deine Panzer und fahr nach Hause“, rief Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) unter Applaus. „Wir können und wollen es uns gar nicht vorstellen, wenn Atomwaffen gegen Menschen eingesetzt werden.“

Weiter sagte der stellvertretende Ministerpräsident: „Ich bin überzeugt, da hat Putin sich verzockt, da hat Putin sich verkalkuliert, der alte Geheimdienstfuchs. Ich sage voraus, dass er diesen Krieg als Präsident nicht überstehen wird.“

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, warnte: „Wer diesem Krieg tatenlos zuschaut, der hat aus der Geschichte nichts gelernt.“

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) verurteilte den Angriff Putins auf ein souveränes Land und die Zerstörung der Sicherheits- und Friedensordnung der Nachkriegszeit.

Verantwortlich sei Putin, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, Katharina Schulze. „Wir werden solange auf die Straße gehen, bis keine Babys mehr in Bunkern geboren werden müssen.“

Quelle: www.hallo-muenchen.de