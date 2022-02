Wegen Ukraine-Krise: Söder sagt politischen Aschermittwoch der CSU ab ‒ Auch andere Parteien ziehen nach

Ministerpräsident Söder hat den diesjährigen politischen Aschermittwoch der CSU aufgrund der Ukraine-Krise abgesagt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wegen der Ukraine-Krise hat Markus Söder den diesjährigen politischen Aschermittwoch der CSU abgesagt. Auch andere Parteien lassen den Schlagabtausch ausfallen.

Der alljährliche politische Aschermittwoch der CSU in Passau wurde aufgrund der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine-Krise abgesagt.

Rücksicht vor der Ukraine-Krise: Markus Söder über Absage des Politischen Aschermittwochs

Markus Söder, der am Mittwoch das Bayerische Kabinett umgebaut hat, gab am Rande seiner Reise zu Österreichs Kanzler Karl Nehammer jetzt bekannt, dass der politische Aschermittwoch seiner Partei in der kommenden Woche nicht stattfinden wird. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Zusätzlich appellierte der bayerische Ministerpräsident an die anderen Parteien, aus Rücksicht auf die Lage in der Ukraine, ebenso auf ihre Veranstaltungen am Aschermittwoch zu verzichten.

Russland hatte am frühen Donnerstagmorgen einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschrauber und Raketen wurden auch aus verschiedenen Teilen der Ukraine gegen militärische Infrastruktur gemeldet.

Politischer Aschermittwoch abgesagt: SPD, FDP und Freie Wähler ziehen nach

Auch SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sagte den Schlagabtausch seiner Partei ab und betonte: „Jetzt steht die Sorge um die Menschen in der Ukraine und den Frieden für uns im Vordergrund.“

Und auch Martin Hagen informierte über Twitter, dass die FDP aus Rücksicht auf die Veranstaltung verzichten wird.

Christoph Hollender, Landessprecher der Freien Wähler, zog ebenfalls nach und gab die Absage der Veranstaltung seiner Partei bekannt.

Auch die AfD folgte und sagte per Mitteilung ihre Veranstaltung ab.

Der politische Aschermittwoch in Bayern Der politische Aschermittwoch hat in Bayern eine lange Tradition. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten sich im niederbayerischen Vilshofen an diesem Tag die Bauern zum Viehmarkt getroffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, die ihre Veranstaltung zu deftigen Angriffen auf die CSU nutzte. Die Christsozialen stiegen wenig später in die Tradition ein. Längst ist der politische Aschermittwoch ein mediales Politspektakel, das keine Partei, die etwas auf sich hält, auslassen kann. Große und kleinere Parteien laden ihre Anhänger an diesem Tag ein - und das längst nicht mehr nur nach Niederbayern.

