„Absolutes Novum“: Anwohner erhalten 100 Euro, weil Stadt München Straße umbenennt

Von: Ursula Löschau

Vor vielen Bürgern enthüllten die Stadträtinnen Anna Hanusch (li.) und Anne Hübner (SPD, re.) ein neues Schild. © Ursula Löschau

München benennt die Hilblestraße in Maria-Luiko-Straße um. Dazu will die Stadt auch ein neues Pilotprojekt starten und Anwohner entschädigen.

Neuhausen Ein Fehler früherer Stadtväter ist korrigiert: Die Hilble- heißt ab sofort Maria-­Luiko-Straße. Und: Dieses Umbenennungsverfahren dient als Pilotprojekt für weitere Fälle. Erstmals bekommen private Anwohner jeden Alters auf Antrag pro Person eine Entschädigung von 100 Euro, Gewerbetreibende erhalten 1500 Euro. „Das ist eine freiwillige Leistung der Stadt und ein absolutes Novum in Deutschland“, betonte Sigrid Koneberg, Leiterin des Geo­datenservice München, jetzt bei einer Feier zur Enthüllung der neuen Straßenschilder.

Sie kündigte zudem an, dass die Verwaltung die Formalitäten für die Bürger so unbürokratisch wie möglich gestalten wolle. So gebe es Sondertermine im Bürgerbüro an der Leonrodstraße. Viele amtliche Dokumente würden „automatisch und kostenfrei“ geändert werden. Die Betroffenen bekämen zeitnah alle nötigen Informationen.



Hilblestraße wird Maria-Luiko-Straße: Künstlerin soll mit Straße geehrt werden

Die Umbenennung geht auf ­Initiative aus der Bürgerschaft zurück. Erste Forderungen gab es bereits 1999. Die Prüfung im Rahmen einer münchenweiten Untersuchung zum Umgang mit historisch belasteten Straßennamen startete 2016. Insgesamt hat eine Expertenkommission dabei 45 Straßennamen „mit erhöhtem Diskussionsbedarf“ ermittelt. Mit der Umbenennung der Hilble­straße wurde die erste Konsequenz aus den Untersuchungen gezogen.

Konkret: Anstelle eines Mannes, der während der Nazi-Herrschaft als Chef des Wohlfahrtsamtes sozial Schwachen Hilfe verweigerte und deren Tod in Kauf nahm, ehrt die Stadt nun die Person und das Werk einer in Neuhausen aufgewachsenen Künstlerin. Am 25. November 1941 wurde die Jüdin Marie Luise Kohn, so ihr Taufname, von den Nationalsozialisten bei Kaunas in Litauen ermordet. „Aber sie soll nicht nur als Opfer gewürdigt werden, sondern auch als ganz wichtige Künstlerin, die hier im Stadtteil lebte“, sagte Anna Hanusch (Grüne), die Vorsitzende des örtlichen BA.



Das neu gegründete Institut für Stadtgeschichte und Erinnerungskultur im Kulturreferat beschäftigt sich jetzt mit den weiteren Namen auf der Liste, darunter die Alois-­Wunder-Straße in Pasing oder die Ernst-Haeckel-Straße in Allach-­Untermenzing. Wegen des „sehr unterschiedlich hohen Rechercheaufwands“ könnten die nächsten Schritte „zeitlich nicht vorhergesagt“ werden, erklärt Sprecherin Jennifer Becker.

