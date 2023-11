Feuer in Spielzeughäuschen ‒ Umgebauter Container in München bei Brand komplett zerstört

Bei einem Brand wurde ein Spiel-Container in München komplett zerstört. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die Polizei München ermittelt nach dem Brand in einem Container, der zu einem Spielzeughäuschen umgebaut wurde, und bei einem Brand zerstört wurde.

München / Berg am Laim ‒ Die Polizei ermittelt nach einem Brand, der ein Spielzeughäuschen in München komplett zerstörte. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Spiel-Container in München bei Brand zerstört - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Anwohner bemerkten das Feuer in dem umgebauten Container am Samstag, gegen 19 Uhr, und alarmierten den Notruf. Als die Polizei und Feuerwehr an der Kreillerstraße eintrafen, war das Spielzeughäuschen bereits ausgebrannt. Zusätzlich brannte eine Bank vor dem Container.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, für die Anwohner bestand keine Gefahr.

Das Münchner Kommissariat für Branddelikte hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Polizei München sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreillerstraße, Virgilstraße und der Eigenhausstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

