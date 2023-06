Autokorso blockiert Leopoldstraße in Richtung Süden komplett

Von: Andreas Schwarzbauer

Mehrere Platzverweise verteilte die Polizei am Samstagnachmittag auf der Leopoldstraße. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Teilnehmer einer Hochzeit wollen einen Autokorso bilden. Nachdem die Polizei einen ersten Versuch unterbindet, probieren sie es auf der Leopoldstraße noch einmal - und legen Verkehr lahm

Der Versuch, einen Autokorso zu bilden, hat am Samstagnachmittag auf der Leopoldstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Die Fahrer eines Lamborghinis und eines Mercedes blockierten dort gegen 17 Uhr beide Fahrspuren in Richtung Süden. Beide Autos standen nebeneinander auf den beiden Fahrstreifen und hatten die Warnblinkanlagen angeschaltet. Viele sich dahinter befindende Fahrzeuge konnten deswegen nicht weiterfahren und mussten anhalten.

Autokorso auf der Leopoldstraße: Busse müssen Umwege fahren

Auch der öffentliche Nahverkehr war davon betroffen und Linienbusse mussten vorübergehend alternative Fahrtstrecken fahren. Dadurch konnten auch einige Haltestellen nicht angefahren werden. Die Polizei vermutet, dass die beiden Fahrer, ein 27-jähriger Münchner und ein 28-Jähriger aus dem Landkreis München, wegen einer Hochzeit einen Autokorso bilden wollten.

Die Beamten hatten bereit eine Stunde zuvor in der Tulbeckstraße 30 Fahrzeuge entdeckt, die sich hintereinander aufreihten. Sie vereinbarten eigentlich, dass sich Autos einzeln von der Örtlichkeit entfernen und keinen Korso bilden sollten. Doch offensichtlich wollten einige Fahrer auf der Leopoldstraße einen erneuten Versuch starten.

Autokorso auf der Leopoldstraße: Die Folgen für die Teilnehmer

Die Polizisten zeigten den Lamborghini- und den Mercedes-Fahrer wegen Nötigung im Straßenverkehr an. Zudem erteilten sie ihnen und vier weiteren Bekannten einen Platzverweis für die Leopoldstraße.

Gegen 17:35 Uhr fuhren an dem Einsatz beteiligte Polizeibeamte an einem der Fahrzeuge in der Prinzregentenstraße vorbei. Dabei zeigte ihnen der Beifahrer eine beleidigende Geste aus einem Fahrzeugfenster heraus. Der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Münchner, wurde wegen Beleidigung angezeigt.

