Münchnerin verzweifelt: „Jeder, der zu uns kommt, fragt, was da so stinkt“

Von: Ursula Löschau

Elfriede Buben stinkt‘s: Aus den Abwasser-Gullis, unter anderem im Gleichweg, dringt immer wieder ein „faulig-miefiger“ Geruch ins Viertel. © Ursula Löschau

Anwohner beklagen stinkende Gullis in Allach - und vermuten eine Brauerei als Übeltäter. Wie Stadt und Brauerei reagieren, was dagegen unternommen wird:

Allach ‒ „Faulig, miefig, ranzig“, so beschreibt Elfriede Buben den Gestank, der seit geraumer Zeit wieder verstärkt aus den Gullideckeln im Gleichweg in ihre Wohnung dringt. „Jeder, der zu uns kommt – seien es Freunde oder Handwerker – fragt uns, was da so stinkt“, berichtet die 61-Jährige. Ihre Vermutung: „Das kommt aus der Kanalisation, wohin die Paulaner Brauerei ihr Abwasser leitet. Je wärmer desto schlimmer. So auch in diesen Wochen.“

Bubens bisherige Versuche, sowohl bei der Brauerei als auch bei der Münchner Stadtentwässerung mit Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, seien gescheitert. Das ärgert die Angestellte fast so sehr wie das Hauptproblem. „Bei uns stinkt’s zum Himmel. Da müssten sich die Zuständigen doch drum kümmern und das abstellen.“



Ärger um Gestank aus Gullis: Geruchsprotokoll

Laut Steffen Graf, Sprecher der Münchner Stadtentwässerung (MSE), wird daran auch gearbeitet. Zumal Elfriede Buben nicht die Einzige ist, die über unappetitliche Gerüche aus der Kanalisation in Allach klagt. In diesem Jahr hat sich der Bezirksausschuss Allach-Untermenzing schon mehrfach mit entsprechenden Bürgerhinweisen, unter anderem aus der Ernst-Haeckel-Straße, befasst und diese an die Stadt weitergeleitet. Der MSE-­Sprecher bestätigt auf Hallo-Anfrage: „Die Beschwerden sind uns bekannt. Wir stehen mit den Bürgern sowie mit dem zuständigen Bezirksausschuss in Kontakt. Wir untersuchen die möglichen Ursachen, so weit sie die Kanalisation betreffen.“



Dazu gehörten auch turnusmäßige Kontrollen bei der Paulaner Brauerei. Dabei hätten keine Auffälligkeiten festgestellt werden können. Das berichtete das Referat für Klima und Umweltschutz (RKU) dem BA bereits im Juli. Viertel-Chef Pascal Fuckerieder (SPD) ergänzt Hallo gegenüber aktuell: „Die MSE hat zwischenzeitlich den Kanal gereinigt und die damaligen Beschwerdeführer informiert.“ Sollte es wieder zu Geruchsbelästigungen kommen, rät die MSE, ein „Tagebuch“ zu führen und darin Tag, Uhrzeit, Dauer, und Art des störenden Geruchs zu dokumentieren.



Ärger um Gestank aus Gullis: Brauerei nimmt Problem ernst

Interesse an Antworten zeigt auch Rainer Kansy, Leiter Betriebstechnik bei der Paulaner Brauerei. „Wir nehmen die Sache sehr ernst und machen, was wir können“, betont er. Dazu gehört, dass das gesamte Produktionsabwasser – im Jahr etwa 900 000 Kubikmeter – eine eigene, hochmoderne Abwasseraufbereitungsanlage durchlaufe, bevor es in die Kanalisation eingeleitet wird. Dabei werde das Abwasser täglich überprüft, manche Werte sogar stündlich. Auch die MSE nehme regelmäßig Tests vor, zuletzt am 31. August 2023. „Wir haben keinerlei Grenzwert-Überschreitungen“, versichert Kansy.

Rainer Kansy, Leiter Betriebstechnik bei der Paulaner Brauerei. © privat

„Wenn es so wäre, würde das RKU als Genehmigungsbehörde uns auffordern, das zu unterbinden.“ Er weiß außerdem, dass viele verschiedene Faktoren eine Geruchsentwicklung fördern können, darunter der Anteil an Organik im Kanalsystem, die Verweilzeit des Abwassers in den Rohren oder hohe Temperaturen. „Man müsste wissen, welche Ursache die vermeintliche Geruchsbelastung hat. Doch es ist sehr schwer, das herauszufinden. Dazu müsste man die vielfältigen Einflüsse alle in der Summe betrachten“, sagt der Betriebstechniker.



Eine so grundlegende Fehlersuche erwartet auch Elfriede Buben. Die Sommerhitze allein könne jedenfalls nicht schuld sein, denn: „Heiß war es überall in München. Dann hätte es aus jedem Gulli so stinken müssen wie in Allach. Das hat es aber nicht.“ Die 61-Jährige will nun ein Geruchsprotokoll führen, wenn dies der Aufklärung dient. Außerdem wünscht sie sich ein Kontakttelefon mit einem Ansprechpartner, der im Fall des Falles auch vorbeikommt, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen.

