Schauspielerin Christiane Pearce-Blumhoff in München verstorben ‒ BR ändert Programm

Von: Kevin Wenger

Die Schauspielerin Christiane Pearce-Blumhoff ist tot. Sie ist im Alter von 81 Jahren in München verstorben. © dpa/Luis Zeno Kuhn

Christiane Pearce-Blumhoff ist tot. Mit 81 Jahren sei die Schauspielerin am Dienstag unerwartet verstorben, wie ihre Künstleragentur erklärt.

München ‒ Die bekannte Schauspielerin Christiane Pearce-Blumhoff ist mit 81 Jahren am Dienstag völlig unerwartet verstorben, wie dpa von Pearce-Blumhoffs Künstleragentur erfahren hat. Im Namen ihrer Familie gab die Agentur ein Statement ab, in welchem die Hinterbliebenen sich dankbar zeigen „dankbar, deine Lebenslust, deinen unendlichen Optimismus und deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben und ein Teil davon gewesen zu sein.“

Die Schauspielerin ist bekannt aus zahlreichen Krimiserien bekannt. So spielte sie in „Der Alte“, „Tatort“, „Hubert ohne Staller“ oder „Hubert und Staller“ mit und war in „Dahoam is dahoam“ im Bayerischen Rundfunk zu sehen. Zuletzt war Pearce-Blumhoff für die ZDF-Krimiserie „Die Chefin“ tätig.

BR ändert Programm

Zu Ehren der verstorbenen Schauspielerin ändert der Bayerische Rundfunk (BR) sein Programm in Hörfunk und Fernsehen. So sind am Sonntag Sondersendungen eingeplant: auf dem Radiosender „Bayern 2“ soll um 16.05 Uhr eine Wiederholung eines Gesprächs von Christiane Pearce-Blumhoff mit Ursula Heller aus dem Jahr 2010 laufen. Im Fernsehen wird um 22.45 Uhr „Das sündige Dorf“ aus dem Komödiantenstadl gezeigt.

In der ARD Mediathek ist der Film „Lebenslinien - Christiane Blumhoff – Mehr als Komödie“ verfügbar. Die Doku wirft einen Blick auf das Leben der Schauspielerin. In der ARD Audiothek läuft ein Gespräch aus dem Jahr 2019: in „Die Blaue Couch“ wird mit einem Gespräch mit Gabi Fischer der verstorbenen Schauspielerin gedacht.

Christiane Pearce-Blumhoff wurde 1942 bei Danzig geboren und floh 1945 mit ihrer Familie nach München. Wie sie vor einigen Jahren im Interview mit Hallo erzählte, bekam sie mit neun Jahren ihre erste Rolle am Gärtnerplatztheater und musste schließlich einen Karriereknick hinnehmen, als sie den Nigerianer Charles Pearce heiratete.

Trotz dieser Rückschläge nahm sie das Leben immer leicht und wollte „frei und positiv“ durch dieses gehen. Sie hinterlässt unter anderem drei Kinder, darunter den bekannten Comedian Simon Pearce.

