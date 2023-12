Zwei Unfälle zur selben Zeit in München – Mehrere Personen verletzt im Krankenhaus

Drucken Teilen

In München kam es zur gleichen Zeit zu zwei Unfällen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Feuerwehr München rückte nach einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer Frau zum Ostbahnhof und nach einem Auffahrunfall in die Chiemgaustraße aus.

München – Am Sonntag ist es in München fast zweitgleich zu zwei Unfällen gekommen und mehrere Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr rückte zum Ostbahnhof und in die Chiemgaustraße aus.

Am Ostbahnhof und in Chiemgaustraße - Feuerwehr München rückte wegen Unfällen zur gleichen Zeit aus

Am Ostbahnhof kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Linienbus. Entgegen der ersten Einsatzmeldung war die schwer verletzte 34-Jährige nicht unter dem Bus eingeklemmt, heißt es von der Feuerwehr.

Die Frau kam zu Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik. Der Rettungsdienst musste auch einen Zeugen des Unfalls behandeln.

Zusammenstoß mit Linienbus und Auffahrunfall - mehrere Personen verletzt im Krankenhaus

Zur gleichen Zeit kam es in der Chiemgaustraße zum Zusammenstoß zweier Autos. Bei dem Auffahrunfall wurden fünf Personen verletzt, darunter ein Kind.

Zwei verletzte Frauen im Alter von 30 und 37 Jahren und ein verletzter Mann im Alter von 39 Jahren mussten in eine Münchner Klinik transportiert werden. Durch den Unfall kam es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Berufsfeuerwehr München nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Bei einem Unfall mit einem Lkw in München wurde ein Smart-Fahrer verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst retteten den Mann aus dem Fahrzeug und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.