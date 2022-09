Unfall auf A8 in München ‒ Fahrer (84) bei Autobahn-Kreuz in Auto eingeklemmt

Von: Jonas Hönle

Auf der A8 kam es bei dem Autobahn-Kreuz München-Süd zu einem Unfall, bei dem ein Fahrer (84) in seinem Auto eingeklemmt wurde. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ein 84-jähriger Fahrer wurde bei einem Auffahrunfall auf der A8 in München in seinem Auto eingeklemmt. Die Autobahn wurde gesperrt, auch Hubschrauber waren im Einsatz.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A8 am Kreuz München-Süd wurde ein 84-jähriger Fahrer in seinem Auto eingeklemmt und verletzt. Laut Polizei sei er nicht ansprechbar gewesen und wurde in eine Klinik gebracht.

Ein 65-jähriger Autofahrer war demnach am Donnerstagabend „nahezu ungebremst“ auf das vor ihm fahrende Auto des 84-Jährigen aufgefahren. Er habe den Wagen „wahrscheinlich komplett“ übersehen, teilte die Polizei weiter mit.

Der 65-Jährige sei leicht verletzt worden. Die Autobahn war für eine halbe Stunde wegen des Rettungseinsatzes eines Hubschraubers voll gesperrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

