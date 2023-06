Unfall auf der A99 bei München: Autobahn gesperrt ‒ Stau über mehrere Kilometer

Von: Jonas Hönle

Stau auf der A99 bei München wegen einem Unfall. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Auf der A99 in Norden von München kam es an der Teilung zur A8 zu einem Unfall. Die Autobahn ist in eine Richtung komplett gesperrt - Stau dauert wohl länger.

München ‒ Auf der Autobahn A99 bei München kam es am Montagmorgen zu einem Unfall. Ein Transporter prallte an der Teilung von A8 und A99 bei Eschenried gegen einen Fahrbahnteiler.

Auf der A99 im Norden von München bildet sich daher ein rund zehn Kilometer langer Stau, berichtet die Polizei laut dpa.

Stau auf der Autobahn A99 bei München nach Unfall

Der Fahrer wurde den Angaben nach nicht verletzt. Jedoch habe wegen ausgelaufener Flüssigkeiten der A99-Abschnitt Eschenrieder Spange in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt werden müssen.

Die Sperrung wegen der Reinigungsarbeiten werde wohl länger dauern. Eine Umfahrung der Unfallstelle sei ausgeschildert, hieß es.

