Nach Unfall beim Aussteigen im Krankenhaus ‒ Münchner überfährt Fuß seiner Frau mit Auto

Von: Jonas Hönle

Bei einem Unfall beim Aussteigen überfuhr ein Münchner den Fuß seiner Frau. (Symbolbild) © dpa/Boris Roessler

Eine Frau erlitt bei einem Unfall in München schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Ihr Mann überfuhr ihren Fuß beim Aussteigen.

München / Fürstenried ‒ Ein Münchner (45) wollte seine Frau am Straßenrand aus dem Auto aussteigen lassen und überfuhr dabei ihren Fuß. Die 34-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus.

Beim Aussteigen - Mann in München überfährt Fuß von Frau mit Auto

Der Mann fuhr am Dienstagmorgen auf der Appenzeller Straße in Fürstenried und hielt laut Polizei auf Höhe der Zuger Straße am rechten Fahrbahnrand. Um einem Auto hinter ihm mehr Platz zu verschaffen, fuhr er dann nochmal ein Stück nach vorne.

Jedoch bemerkte der Ehemann nicht, dass seine Frau die Fahrzeugtür bereits geöffnet hatte und mit einem Fuß ausgestiegen war. Dieser geriet unter das Hinterrad.

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau in eine Klinik. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

