86-Jähriger verstirbt nach Unfall auf der Balanstraße

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Polizei muss die Balanstraße in Ramersdorf am Dienstagabend für zwei Stunden sperren. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Der Fahrer eines Transporter übersieht in Ramersdorf beim Rangieren ein Kleinkraftrad. 86-Jähriger wird schwer verletzt und verstirbt im Krankenhaus

Update, 11. September:

Der 86-jähriger Kleinkraftradfahrer, den am Dienstagsabend auf der Balanstraße ein Transporter erfasst hat, ist am Samstag im Krankenhaus gestorben.

Ursprungsmeldung, 6. September:

Ramersdorf - Ein 86-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Balanstraße in Ramersdorf am Dienstagabend schwer verletzt worden. Gegen 20:40 Uhr rangierte ein 31-Jähriger mit einem MAN Kleintransporter rückwärts aus der Einfahrt eines Wohnanwesens.

Zeitgleich fuhr der 86-jähriger Münchner mit einem Aprilia Kleinkraftrad die Balanstraße in Richtung Hockäckerstraße entlang.

Unfall auf der Balanstraße: Mann muss reanimiert werden

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Senior schwere Verletzungen erlitt und noch vor Ort reanimiert werden musste. Der Rettungsdienst brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Aufgrund bestehender Lebensgefahr wird der 86-Jährige weiterhin

intensivmedizinisch versorgt.



Die Balanstraße musste auf dem Straßenabschnitt zwischen Mitterweg und Hochäckerstraße für circa zwei Stunden gesperrt werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

