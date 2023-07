Unfall auf Baustelle in München: Arbeiter verletzt sich bei Leiter-Sturz ‒ Polizei ermittelt zur Arbeitssicherheit

Von: Jonas Hönle

Bei einem Sturz von einer Leiter verletzte sich ein Arbeiter auf einer Baustelle in München. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in München zog sich ein Arbeiter mehrere Verletzungen bei einem Sturz aus drei Metern Höhe zu. Die Polizei ermittelt...

München / Milbertshofen ‒ Bei einem Unfall auf einer Baustelle in München wurde ein Arbeiter verletzt. Der 38-jährige Mann fiel von einer Leiter und musste ins Krankenhaus.

Sturz von Leiter - Arbeiter verletzt sich bei Unfall auf Baustelle in München

Der Bauarbeiter führte am Samstagmorgen Arbeiten auf der Baustelle an der Christoph-Schmidt-Straße in Milbertshofen aus und stieg dafür auf die Leiter. Aus bislang unbekannter Ursache fiel er aus über drei Metern Höhe auf den Boden und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte den 38-Jährigen zur Behandlung in eine Klinik. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt zum Unfall-Hergang und ob alle gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten wurden.

