Unfall mit Gleitschirm: Windböe erfasst Münchner (72) bei Boden-Übung ‒ fast 100 Meter über Asphalt geschleppt

Mann im Krankenhaus

+ © Bernd Settnik/dpa Bei einem Unfall mit einem Gleitschirm wurde ein 72-jähriger Münchner verletzt. (Symbolbild) © Bernd Settnik/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein 72-jähriger Münchner wurde bei einer Boden-Übung mit einem Gleitschirm von einer Windböe erfasst. Der Mann musst nach dem Unfall ins Krankenhaus.

München / Unterhaching ‒ Bei einer Übung am Boden wurde ein 72-jähriger Gleitschirmflieger von einer Windböe erfasst und schwer verletzt.

72-jähriger Münchner bei Boden-Übung mit Gleitschirm von Windböe erfasst und verletzt

Der Münchner übte am Sonntagnachmittag in einer Grünanlage in Unterhaching mit seinem Gleitschirm, berichtet die Polizei München.

Dabei erfasste der Wind den Schirm und der 72-Jährige wurde gegen einen Zaun geschleudert. Anschließend wurde er von seinem Gleitschirm noch knapp 90 Meter über den Asphalt gezogen, bevor er zum Liegen kam.

Zeugen bemerkten den Unfall und alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Der Notarzt versorgte den Verletzten vor Ort und brachte ihn dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.