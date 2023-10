Münchner Feuerwehr sperrt Straße nach Unfall ‒ Kleinbus erfasst Fußgänger und schleudert ihn mehrere Meter weit

Von: Jonas Hönle

Nach einem Unfall mit einem Kleinbus blieb der verletzte Fußgänger auf der Straße liegen. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Die Münchner Feuerwehr rückte aus, nachdem ein Kleinbus einen Fußgänger erfasste und schwer verletzte. Der Mann wurde mehrere Meter weit geschleudert.

München / Gerberau ‒ Bei einem Unfall mit einem Kleinbus wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Der Opel erfasste den 48-Jährigen und schleuderte ihn mehrere Meter weit.

Unfall mit Kleinbus - Fußgänger mehrere Meter weit weggeschleudert

Der Zusammenprall ereignete sich am Montagmittag am Schwabenbächl in Gerberau, teilt die Münchner Feuerwehr mit. Der Mann blieb danach verletzt auf der Straße lieben.

Die Fahrerin des Kleinbusses blieb sofort stehen und informierte den Notruf 112. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Erstversorgung.

Der Notarzt und das Rettungswagen-Team intensivierten die medizinischen Maßnahmen vor Ort und brachten den Fußgänger anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Während des Einsatzes blieb die Straße für den Verkehr gesperrt.

Der derzeitige Gesundheitszustand sowie der genaue Unfallhergang sind der Feuerwehr nicht bekannt.

