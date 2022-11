Unfall am Marienplatz: Frau zwischen S-Bahn und Bahnsteig eingeklemmt ‒ Polizei muss Schaulustige abwehren

Von: Kristina Beck

Eine Frau stürzt im Bahnsteig-Bereich der S-Bahn am Marienplatz. Gaffer erschweren den Rettungseinsatz. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Eine Frau rutscht am Marienplatz zwischen Bahnsteigkante und S-Bahn. Polizei muss Unfall-Bereich wegen Schaulustiger großräumig absperren.

Update: 18. November

Eine Frau wollte gegen Donnerstagmittag am Marienplatz in eine S-Bahn Richtung Hauptbahnhof einsteigen. Dabei ist sie mit den Beinen in den Spalt zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante abgerutscht und konnte sich daraus nicht selbstständig befreien.

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, versuchten anwesende Reisende der 39-Jährigene zu helfen, konnten die verkeilten Beine jedoch nicht lösen.

Unfall am Marienplatz: Frau wird zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante eingeklemmt

Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben umgehend die Gleise gesperrt und den Rettungsdienst verständigt. Mithilfe der Feuerwehr konnte die Frau schließlich befreit werden.

Der Rettungsdienst konnte bei der gehbehinderten Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, zwar keine äußerlichen Verletzungen feststellen, doch kam sie zum Ausschluss möglicher Frakturen in ein Krankenhaus.

Polizei muss Schaulustige während Rettungseinsatz abwehren

Der Bundespolizei zufolge haben Schaulustige während der Rettung und Behandlung immer wieder versucht, zum Unfallort zu gelangen. „Dabei nutzten sie sogar die S-Bahn-Türen, um von der gegenüberliegenden Bahnsteigseite auf die Seite des Geschehens wechseln zu können“, heißt es in der Mitteilung.

Bundespolizeikräfte mussten den Bereich daraufhin großräumig absperren, „um die Privatsphäre der Frau zu wahren und eine Behinderung der Rettungsmaßnahmen zu verhindern“.

Eine im Anschluss durchgeführte Videoauswertung belegte, dass kein Fremdverschulden vorlag.

