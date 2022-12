Auto in Schaufenster gekracht ‒ Feuerwehr München befreit Fahrer aus Fahrzeug

Von: Kristina Beck

Teilen

Nach einem Autounfall muss die Feuerwehr einen Rentner aus seinem Auto herausziehen. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

In München gerät ein Auto ins Schleudern und kommt in einem Schaufenster zum Stehen. Die Feuerwehr muss die Autotür gewaltsam öffnen.

München / Altstadt ‒ Ein Autofahrer ist am heutigen Montagmittag von der Fahrbahn abgekommen und mittelschwer verletzt worden. Der 72-Jährige kam aus bisher unbekannter Ursache an der Ecke Müllerstraße und Am Einlaß von der Straße ab.

Wie die Feuerwehr berichtet, traf sein Fahrzeug einige Verkehrszeichen, eine Hauswand, touchierte mehrere Pkw und kam erst in einem Schaufenster zum Stehen. Die Rettungskräfte sicherten beim Eintreffen umgehend die Unfallstelle ab.

Auto prallt in ein Schaufenster: Fahrer in Krankenhaus

Der Patient war in seinem Fahrzeug eingesperrt, weshalb die Feuerwehr die Fahrertür mithilfe eines hydraulischen Rettungssatzes entfernt hat, um ihn rückenschonend befreien zu können.

Der Mann wurde sofort in eine Münchner Klinik transportiert.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.