Auto rollt plötzlich los und drückt Frau gegen Tiefgaragen-Wand ‒ Feuerwehr-Einsatz nach Unfall in München

Von: Jonas Hönle

Teilen

Eine Frau wurde bei einem Unfall in einer Duplex-Tiefgarage von ihrem Auto gegen die Wand gedrückt. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Eine Frau wurde in einer Tiefgarage von ihrem eigenen Auto gegen die Wand gedrückt und verletzt. Sie rief um Hilfe, doch es dauerte bis der Unfall bemerkt wurde.

München / Hadern ‒ Bei einem Unfall in einer Tiefgarage wurde eine Frau zwischen ihrem Auto und einer Wand eingeklemmt. Die 63-Jährige kam mit Verletzungen in eine Klinik.

Unfall in München - Auto drückt Frau in Duplex-Tiefgarage Wand

Die Frau hantierte am Mittwochabend in einer Duplex-Garage an der Fürstenrieder Straße an ihrem Fahrzeug, als dieses plötzlich rutschte und sie gegen die Wand der Tiefgarage drückte. Laut Feuerwehr rief die 63-Jährige etwa 30 Minuten um Hilfe, bis Passanten die Situation bemerkten.

Der Notarzt-Wagen kam als erstes am Einsatzort an. Der Fahrer konnte dann die eingeklemmte Frau mit Hilfe von Passanten aus ihrer Notlage befreien.

Zusammen mit den Einsatzkräften der Feuerwehr führte das Team vor Ort eine erste medizinischen Versorgung durch und brachten sie anschließend ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hat sich die 63-Jährige bei dem Unfall Frakturen am Bein und Quetschungen zugezogen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten im Anschluss das Fahrzeug. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände des Unfallherganges.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.