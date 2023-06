Tragischer Unfall in Münchner Fitnessstudio: Fenster stürzt plötzlich auf Mann ‒ der verliert das Bewusstsein

Von: Jonas Hönle

Bei einem Unfall in einem Fitnessstudio in München stürzte ein Fenster auf einen 40-jährigen Mann, der daraufhin das Bewusstsein verlor. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bei einem Unfall mit einem Fenster in einem Fitnessstudio in München verlor ein Mann das Bewusstsein. Auch das Team des Rettungshubschraubers Christoph 1 kam zum Einsatz.

München / Freiham ‒ Bei einem tragischen Unfall in einem Münchner Fitnessstudio wurde ein Mann am Montagmorgen schwer verletzt. Ein Fenster löste sich und stürzte auf den 40-Jährigen, der dadurch das Bewusstsein verlor.

Unfall in Fitnessstudio in München - Fenster stürzt auf Mann

Der Mann und seine Frau trainierten gegen 09.15 Uhr in dem Fitnessstudio in Freiham, berichtet die Feuerwehr München. Der 40-Jährige führte dabei seine Übungen an Geräten in der Nähe einer Fensterfront durch.

Aus bislang unbekannten Gründen löste sich plötzlich ein Fenster und traf den Trainierenden so schwer, dass er bewusstlos liegen blieb. Anwesende eilten sofort zur Hilfe und setzten einen Notruf ab.

40-Jähriger verliert Bewusstsein - Team von Rettungshubschrauber Christoph 1 im Einsatz

Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr versorgten den Verunfallten medizinisch. Der Rettungshubschrauber Christoph 1 überflog gerade die Einsatzstelle und sein Team wurde sofort zur weiteren Behandlung hinzugezogen.

Aufgrund seiner Verletzungen musste der Mann mit einer Drehleiter aus dem Gebäude transportiert werden. Während der Rettungsdienst ihn in den Schockraum einer Münchner Klinik brachte, wurde seine Frau durch Einsatzkräfte der Feuerwehr psychologisch betreut.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

