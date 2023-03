Tragischer Unfall in München ‒ Fußgängerin stolpert und wird von Bus überrollt

An Haltestation

+ © dpa/Rene Ruprecht Nach einem Unfall mit einem Bus in München musste eine 66-jährige Frau ins Krankenhaus. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

An einer Haltestation in München stolperte eine Frau und wurde von einem Bus-Anhänger überrollt. Sie erlitt schwere Verletzung und musste ins Krankenhaus.

München / Ramersdorf ‒ In München hat ein Bus eine 66-jährige Fußgängerin überrollt. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen an den Beinen und musste ins Krankenhaus.

Tragischer Unfall in München ‒ Bus überrollt Fußgängerin, als diese stolpert

Der Linienbus mit Anhänger fuhr laut Polizei am Montagabend stadtauswärts und hielt an der Haltestelle „Anzinger Straße“ in Ramersdorf. Die Münchnerin stieg dort mit weiteren Fahrgästen aus dem Fahrzeug.

Als sie den Bus entlang in Richtung Heck lief, stolperte sie auf Höhe des Anhängers und stürzte. Als der Bus losfuhr, überrollte er die Beine der Frau mit einem Reifen des Anhängers.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.