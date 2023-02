Schwerer Unfall in München ‒ Landsberger Straße durch Fahrzeuge und Trümmer versperrt

Von: Jonas Hönle

Teilen

Bei einem Unfall auf der Landsberger Straße in München wurde eine Frau verletzt. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem schweren Unfall zwischen einem BMW und einem Mercedes in München wurde ein Frau verletzt. Die Feuerwehr sperrte die Landsberger Straße ab.

München / Pasing ‒ Nach einem schweren Unfall in München musste eine Frau verletzt ins Krankenhaus. Der Aufprall zwischen einem BMW und einem Mercedes war laut Feuerwehr so heftig, dass die Landsberger Straße in beide Richtungen durch die Fahrzeuge und Trümmer versperrt war.

Landsberger Straße in München nach Unfall zwischen BMW und Mercedes versperrt

Die beiden Fahrzeuge kollidierten am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache. Die ausgerückte Feuerwehr sperrte den kompletten Unfall-Bereich ab und stelle den Brandschutz sicher.

Beide am Unfall beteiligten Personen hatte ihr Fahrzeug bereits verlassen und wurden von den Rettungskräften medizinisch versorgt. Die Fahrerin des BMW wurde anschließend in eine Münchner Klinik transportiert. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

Trümmer und Fahrzeuge auf der Straße - Frau verletzt im Krankenhaus

Die Feuerwehr kann die Höhe des entstandenen Schaden nicht beziffern, die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfall-Ursache aufgenommen.

Auf der Landesberger Straße kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.