München: Lkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrerin beim Rechtsabbiegen ‒ Sohn im Kindersitz schwer verletzt

Von: Kristina Beck

Teilen

Ein Lastwagenfahrer ist an einer Ampel mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen und ihren Sohn, der im Fahrradsitz saß, schwer verletzt. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Beim Abbiegen an einer Ampel in München hat ein Lkw eine Fahrradfahrerin mit ihrem Sohn im Kindersitz erfasst. Das Kind ist schwer verletzt.

München / Isarvorstadt ‒ Wieder hat sich ein folgenreicher Abbiege-Unfall zwischen einem Lkw und einem Fahrrad ereignet. Am Freitagmittag fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Zenettistraße in Richtung Isar. An der Einmündung zur Thalkirchner Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen.

Lkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrerin beim Rechts-Abbiegen ‒ Ihr Kind wird bei Unfall schwer verletzt

Zur gleichen Zeit war eine 39-Jährige mit einem Fahrrad auf der Zenettistraße in gleicher Fahrrichtung unterwegs und wollte an derselben Kreuzung nach rechts in die Thalkirchner Straße abbiegen. Die Ampel an der Einmündung zeigte Rotlicht. Sowohl der LKW-Fahrer als auch die Radfahrerin mussten daher warten.

Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhren beide los. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte auf die Straße, sie wurde dabei leicht verletzt. Ihr Sohn, der im Kindersitz saß, wurde nach Angaben der Polizei München schwer verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden. Der LKW blieb unbeschädigt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.