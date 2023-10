Drei Personen nach Unfall in München im Krankenhaus ‒ Kreuzung nach Kollision zweier Autos gesperrt

Bei einem Unfall in München zwischen einem Golf und einem Kleintransporter wurden drei Personen verletzt.

Drei Verletzte mussten nach einem Unfall zwischen einem Golf und einem Kleintransporter in München ins Krankenhaus. Die betroffene Kreuzung wurde gesperrt.

München / Freiham ‒ Bei einem Unfall in München wurden drei Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus. An einer Kreuzung in Freiham kam es zu einer Kollision zwischen einem Golf und einem Kleintransporter.

Nach Unfall in München: Drei Personen im Krankenhaus - Kreuzung gesperrt

Die erste Meldung ging am Dienstag, gegen 18 Uhr, bei der Feuerwehr ein. Ein Smartphone meldete automatisch einen schweren Unfall. Spätere Anrufer bestätigten dem Notruf 112 die Kollision an der Kreuzung Anton-Böck-Straße und Centa-Hafenbrädl-Straße.

Da mehrere verletzte Personen in den beiden Fahrzeugen waren, rückte neben Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr München aus.

Kollision zwischen Golf und Kleintransporter an Kreuzung Anton-Böck-Straße und Centa-Hafenbrädl-Straße

Das Rettungswagen-Team versorgte die Verletzte aus dem Golf bereits, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Der 26-jährige Fahrer und seine 27-jährige Begleiterin wurden anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in Schockräume von Münchner Kliniken transportiert.

Der Fahrer des Kleintransporters kam nach einer Versorgung vor Ort ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Kreuzung blieb während der medizinischen Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Zur Klärung des Unfalls ermittelt die Münchner Polizei. Die Höhe des Sachschadens an den beteiligten Fahrzeugen kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

