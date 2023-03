Unfall mit Pkw in München: Radlerin im Krankenhaus ‒ Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Von: Jonas Hönle

Nach einem Unfall mit einem Pkw an der Schellingstraße in München musste eine Radlerin verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer.

München / Maxvorstadt ‒ Bei einem Unfall in München wurde eine Radlerin verletzt und musste ins Krankenhaus. Ein Pkw rammte sie an einer Kreuzung an der Schellingstraße. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer.

Der 69-Jährige fuhr am Freitagmittag mit seinem VW auf der Schellingstraße und wollte in die Ludwigsstraße einbiegen. Laut Polizei zeigte die Ampel zu diesem Zeitpunkt grün für ihn.

Zur selben Zeit fuhr eine 33-jährige Münchnerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Ludwigsstraße. An der Kreuzung zur Schellingstraße wollte sie die Fahrbahn überqueren und nutzte dafür die Fußgängerfurt.

In der Mitte der Ludwigstraße kam es dann zu einer Kollision zwischen dem Fahrrad und dem abbiegenden Pkw. Die 33-Jährige stürzte dabei und wurde verletzt.

Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die 33-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. Während der Unfallaufnahme kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen in dem Kreuzungsbereich, da nicht alle Fahrstreifen befahrbar waren.

