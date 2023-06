Unfall in München: Zwei Verletzte, ein umgekipptes Auto und massive Verkehrsbehinderungen

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Bei einem Unfall auf dem Wintrichring sind in München am Wochenende zwei Personen verletzt worden. © Einsatzführungsdienst - Feuerwehr München

Am Samstagabend ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Tesla und einem Mercedes gekommen. Zwei Personen sind dabei verletzt worden. Die Details...

München / Moosach - Eine 64-Jährige aus München hatte laut Polizeiangaben mit ihrem Mercedes den Wintrichring in Richtung Nederlinger Straße befahren, wobei sie den vierten von vier Fahrstreifen, der zum Geradeausfahren und Linksabbiegen vorgesehen ist, nutzte.



Unfall auf dem Wintrichring: Auto kippt durch Wucht des Aufpralls um

Nach ersten Erkenntnissen wendete die 64-Jährige an der Kreuzung zur Nederlinger Straße, um dann den Wintrichring wieder in die entgegengesetzte Richtung zu befahren. Dabei zeigte laut Polizei eine an der Kreuzung vorhandene Lichtzeichenanlage für sie Rotlicht.

+++ Väterchen Timofej hatte es erbaut: Berühmtes Münchner Kircherl bis auf den Grund niedergebrannt +++

Zur selben Zeit befuhr ein 57-Jähriger aus München mit seinem Tesla die Nederlinger Straße Richtung Allacher Straße auf den zweiten von vier Fahrstreifen, der geradeaus führt und beabsichtigte die Kreuzung zum Wintrichring geradeaus zu überqueren. Als er bei für ihn geltendem Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zur Kollision mit dem Pkw der 64-Jährigen.



Unfall auf dem Wintrichring: 64-Jährige muss aus Auto befreit und ins Krankenhaus gebracht werden

Durch diesen Zusammenstoß wurde der Mercedes ausgehebelt und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Die 64-Jährige musste in der Folge durch die hinzugezogene Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten am Mercedes eine Rettungsplattform auf, sodass die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug klettern konnte. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Klinikum. Der 57-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch vor Ort nicht weiter betreut werden.

+++ Weiterer Feuerwehr-Einsatz an diesem Wochenende: Großer Baum stürzt in München auf Mehrfamilienhaus +++

Beide Pkw wurden schwer beschädigt und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden, weshalb es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Unfallursache sowie die Höhe des Sachschadens sind unbekannt. Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Verkehrspolizei München.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.