Unfall im Richard-Strauss-Tunnel: Münchnerin kommt von Fahrbahn ab und stößt zweimal gegen Tunnelwand

Nach dem Unfall wurde die 66-jährige Fahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Bei einem Unfall im Richard-Strauss-Tunnel ist eine Münchnerin von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Auto und der Tunnelwand kollidiert.

Bogenhausen - Am Dienstagabend ist eine 66-Jährige Münchnerin im Richard-Strauss-Tunnel von der Fahrbahn abgekommen und mit der Tunnelwand kollidiert, sie musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall im Richard-Strauss-Tunnel: 66-jährige Fahrerin muss verletzt ins Krankenhaus

Die Fahrerin befuhr den Tunnel in nördlicher Fahrtrichtung stadtauswärts, als sie nach aktuellem Ermittlungsstand wegen einer akuten Erkrankung von der Fahrbahn abkam und mit der linken Tunnelwand kollidierte. Durch den Aufprall wurde das Auto nach rechts abgeleitet und stieß daraufhin mit dem Auto eines 53-Jährigen aus dem Landkreis Mühldorf am Inn zusammen. An der rechten Tunnelwand kam die 66-Jährige danach zum Stehen.

Durch den Unfall wurde die 66-jährige Fahrerin verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 10 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Richard-Strauss-Tunnel in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt werden, wodurch der Verkehr am Dienstagabend erheblich beeinträchtigt wurde. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

