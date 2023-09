Schwerer Unfall am Sendlinger Tor ‒ Einfahrende U-Bahn erfasst Wiesn-Besucher

Von: Jonas Hönle

Am Sendlinger Tor in München erfasste eine U-Bahn einen Wiesn-Besucher. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Ein Wiesn-Besucher wurde in der U-Bahn-Station Sendlinger Tor in München von einem Zug erfasst. Die Feuerwehr fand ihn stark blutend am Bahnsteig vor.

München / Altstadt ‒ Bei einem Unfall mit einer einfahrenden U-Bahn am Sendlinger Tor in München wurde ein Mann schwer am Bein verletzt.

Feuerwehr-Einsatz nach Unfall - Einfahrende U-Bahn erfasst Wiesn-Besucher am Sendlinger Tor in München

Der Notruf erreichte die Feuerwehr am Freitag, kurz vor Mitternacht. Ein 38-jähriger Wiesn-Besucher wurde in der U-Bahn-Station von einem Zug erfasst.

Daraufhin rückten sofort ein Rettungswagen, ein Notarztteam und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zum Sendlinger Tor aus.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag der 38-Jährige mit einer am Bein stark blutenden Wunde am Bahnsteig. Er wurde von den eintreffenden Einsatzkräften vor Ort versorgt. Unter ärztlicher Begleitung wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Die Feuerwehr übernahm nach den Rettungsmaßnahmen noch die Reinigung des Bahnsteiges. Zur Klärung des Unfallherganges ermittelt die Polizei.

