Abbau des Maibaums in Untergiesing ‒ Warum das neue Stangerl erst 2023 kommt

Von: Katrin Hildebrand

Alfred und Karin Hierl vom Maibaumverein sowie Kassierin Silvia Götz (v. li.) müssen sich bald vom Baum trennen. © Katrin Hildebrand

Nach der Corona-Absage 2022: Der Maibaum in Untergiesing ist erst 2023 dran. Was nun mit dem Vorgänger nach dem Abbau am Hans-Mielich-Platz passiert...

Oberföhring und Harlaching haben es schon getan. Mit großem Getöse brachten sie im Frühjahr ihre ersten Pandemie-Maibäume in die Senkrechte – und hießen damit einen Hauch von Normalität willkommen. Die Untergiesinger dagegen sagten Nein.

Karin Hierl von der Bürgervereinigung Maibaum erklärt: „Die Unsicherheit mit Corona: Das war uns noch zu früh.“ 2023 allerdings soll es ein neues Stangerl geben – dafür allerdings muss das alte erst einmal weichen.

Am Samstag, 22. Oktober, ist es so weit. Ab 14 Uhr findet der Abbau am Hans-Mielich-Platz statt. Hallo hat sich erkundigt, was da passiert, wer davon profitiert und wie gefeiert wird.

Neuer Maibaum in Untergiesing wegen Corona erst 2023 - Abbau des Stangerls am Hans-Mielich-Platz

„Fünf Jahre stand er jetzt“, erklärt der Vereinsvorsitzende Alfred Hierl. „Das aber ist die Grenze. Würde er noch länger stehen, bräuchten wir einen Nachweis der Standfestigkeit für die Versicherung.“

Da das zu umständlich wäre, muss die Allinger Fichte mit einer Länge von etwa 26 Metern von der Feuerwehr umgelegt werden.

„Die macht erst einmal die Schilder runter.“ Es sind 16 an der Zahl. Sie zeigen unter anderem einen Sechzger-Löwen, verschiedene Zünfte, die Logos zweier Sportvereine, zwei Kirchen aus Giesing und die geisterhafte Isarnixe, die an der Marienklause ihr Unwesen treiben soll. „Das Abnehmen dauert etwa eine Stunde – dann kommt der Baum in die Waagerechte.“



Der Maibaum in Untergiesing. © Katrin Hildebrand

Anschließend wird er zersägt und in Stücken gegen eine Spende an Interessierte verteilt. „Das Holz ist ganz gut zum Heizen“, sagt Hierl. „Auch die Lackierung ist beim Verbrennen kein Pro­blem, das sind Naturfarben. Aber man kann sich aus einem Stück Stamm natürlich auch einen Hocker machen oder machen lassen.“

Wer sich für das Holz interessiert, kann sich bis Freitag, 20. Oktober, unter Telefon 65 18 875 melden.



Holz vom Maibaum und kleine Feier zum Abbau in Untergiesing

Für viele Festbesucher traurig: Zwar gibt es zum Abbau vor Ort Speis, Trank und eine kleine Feier. Musik aber wird keine dazu erklingen. Hierl erklärt: „Das Zersägen des Stammes ist viel zu laut. Kein Musiker wird dabei glücklich. Der ärgert sich nur.“

Dafür ist die Veranstaltung am Sonntag für den Verein deutlich günstiger. „Die Feuerwehr macht das ehrenamtlich.“ Wenn 2023 dann endlich der neue Maibaum aufgestellt wird, verschlingen Baum und Fest schon mal bis zu 12 000 Euro.



Das neue Stangerl wird aus dem Münchner Westen nahe Fürstenfeldbruck kommen. Allein das Herrichten und Aufbewahren des Baums auf dem Land, der Transport nach München, die Unterbringung und die Renovierung des Schmucks verschlingen den Hauptteil des Geldes. Die Kosten für das Fest am 1. Mai 2023 selbst kommen zusätzlich oben drauf.

