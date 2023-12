Unterricht an Schulen in München findet am Montag statt – Schüler sind für Verspätung aber entschuldigt

In München findet an den Schulen am Montag Unterricht statt. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Am Montag findet an den Schulen in München der Unterricht statt. Wenn Schüler wegen Einschränkungen im Verkehr oder ÖPNV zu spät kommen, sind sie entschuldigt.

München – Der viele Schnee sorgt für Einschränkungen bei Zügen und Flügen, doch für Schüler in München ist am Montag weiterhin Unterricht. Das teilt das zuständige Referat für Bildung und Sport am Sonntag mit.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Winter-Wetter im Stadtgebiet bis Montag weiter stabilisiert. Zu dieser Einschätzung seien die Feuerwehr und der Lagedienst der Landeshauptstadt München zusammen mit dem Referat gekommen.

Die lokale Koordinierungsgruppe hat daher entschieden, dass am Montag der Unterricht an den Schulen in München grundsätzlich stattfindet.

Schüler und Eltern werden jedoch gebeten, auf aktuelle Gefahrenmeldungen, wie für den Englischen Garten, zu achten. Wege durch betroffene Parks und ähnliche Gebiete sollen vermieden werden.

Schüler bei Verspätungen durch Einschränkungen im Verkehr oder ÖPNV entschuldigt

Sollte es mit dem Weg in die Schule wegen Behinderungen und Einschränkungen im Verkehr und bei der MVG am Montagmorgen noch nicht reibungslos klappen, seien Schüller mit Hinweis auf die Witterungsbedingungen entschuldigt.

