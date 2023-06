Übergriff im Aufzug: Paketzusteller in München fällt plötzlich über Mädchen (14) her

Von: Jonas Hönle

Während der Fahrt in einem Aufzug in München belästigte ein Paketzusteller ein Mädchen sexuell. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

Ein Mädchen öffnete einem Paketboten in München die Haustür und stieg mit ihm in den Aufzug. Während der Fahrt belästigte der Mann die 14-Jährige sexuell.

München / Ramersdorf ‒ Ein Paketzusteller belästigte ein 14-jähriges Mädchen sexuell, als beide mit dem Aufzug fuhren. Die Münchner Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Sexueller Übergriff auf Mädchen in Aufzug - Polizei München nimmt Paketzusteller fest

Die 14-jährige Bewohnerin eines Hausen in Ramersdorf öffnete dem 22-jährigen Paketbote am Montag die Haustür, berichtet die Polizei. Anschließend stiegen beide in den Aufzug und fuhren nach oben.

Während der Fahrt kam es zu dem sexuellen Übergriff. Das Mädchen wehrte sich dabei gegen den 22-Jährigen und flüchtete aus dem Aufzug, als dieser hielt. Der Paketzusteller fuhr wieder mit dem Fahrstuhl nach unten.

Die Teenagerin ging in ihre Wohnung und vertraute sich ihrer Mutter an. Gemeinsam gingen sie zur Polizei und erstatteten Anzeige.

Mädchen sexuell belästigt - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Aufgrund der sehr guten Täter-Beschreibung konnte die Polizei den 22-jährige Verdächtigen am Dienstag auf seiner Arbeit festnehmen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellen. Ein Haftrichter erließ mittlerweile einen Untersuchungshaftbefehl.

Die 14-Jährige blieb bei diesem Übergriff körperlich unverletzt. Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

