Nach Unwetter-Nacht in München ‒ DWD sagt auch am Freitag Gewitter in Bayern vorher

Von: Jonas Hönle

Nach der Unwetter-Nacht in München kann es auch am Freitag in Bayern zu Gewittern kommen. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Ein Unwetter zog mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über München hinweg. Auch für Freitag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter in Bayern vorher.

Update: 25. August

Nach Unwetter in München in der Nacht - DWD saht auch am Freitag Gewitter vorher

München ‒ In der Nacht auf Freitag zog ein Unwetter über München hinweg, die S-Bahn kämpft weiterhin mit den Auswirkungen.

In Bayern bleibt es jedoch weiterhin stürmisch. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Freitag im Tagesverlauf und in der Nacht zum Samstag zu teils kräftigen Gewittern bis hin zu Unwettern mit Regen, Hagel und schweren Sturmböen mit rund 100 Kilometern pro Stunde kommen.

Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 32 Grad.

Unwetter im Anmarsch auf München ‒ DWD warnt vor schwerem Gewitter mit Starkregen, Hagel und sogar Orkanböen

Erstmeldung: 24. August

München ‒ Schwere Gewitter drohen in München und im Landkreis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen.

Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in München - DWD warnt vor Unwetter

Die schweren Gewitter können den DWD-Angaben nach von heftigem Starkregen (40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit), Hagel mit ca. 3 Zentimeter Durchmesser, schweren Sturmböen (um 100 km/h) und vereinzelt sogar Orkanböen (bis 120 km/h) begleitet werden.

Der Wetterdienst gibt an, dass es sich um einen Hinweis auf Wetter mit hohem Unwetter-Potential handelt. Die genaue Entwicklung sei noch unsicher.

Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen würden typischerweise sehr lokal auftreten und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können daher erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen.

