Unwetter im Anmarsch: DWD warnt in München vor schwerem Gewitter ‒ starker Regen, Sturmböen und Hagel möglich

Von: Jonas Hönle

Unwetter angekündigt: Der DWD warnt am Donnerstag in München und im Landkreis vor Gewitter. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

In München und im Landkreis sind am Donnerstag schwere Gewitter möglich. Der DWD warnt vor Unwetter mit starkem Regen, Sturmböen und Hagel. Ab wann es dazu kommen kann...

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Stadt München und im Landkreis vor Unwetter. Am Donnerstag ist das Wetter zunächst noch sonnig, im Laufe des Nachmittags und am Abend können sich jedoch teils kräftige Gewitter entwickeln.

Dabei sind starker Regen von 20 bis 35 l/qm in kurzer Zeit, Hagel bis 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 km/h, lokal auch schwere Sturmböen bis 95 km/h möglich.

Gewitter in München und im Landkreis: DWD warnt vor Unwetter mit starkem Regen, Sturmböen und Hagel

Der Hinweis des DWD erfolgt wegen der Wetter-Lage mit hohem Potential für Unwetter und soll als Vorbereitung für Schutzmaßnahmen dienen.

Laut dem Wetterdienst treten Gewitter mit Regen, Hagel und Sturmböen typischerweise sehr lokal auf. Mit voller Intensität treffen sie daher meist nur wenige Orte. Genaue Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Unwetters können dadurch erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen.

