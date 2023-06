Nach Unfall mit Polizei-Auto in München ‒ Porsche-Fahrer mit synthetischen Urin bei Drogen-Test erwischt

Vor dem Polizeipräsidium

Nach einem Unfall mit einem Polizei-Auto in München musste ein Porsche-Fahrer zum Drogen-Test. Dabei wurde er mit einem Beutel falschen Urin erwischt.

München / Altstadt ‒ Ein Porsche-Fahrer wurde mit synthetischen Urin bei einem Drogen-Test in München erwischt. Der Mann rammte zuvor beim Einparken ein Polizei-Auto.

Drogen-Test nach Unfall mit Polizei-Auto in München - Porsche-Fahrer nutzt synthetischen Urin

Der 42-Jährige wollte am Dienstag mit seinem Pkw in der Löwengrube, direkt vor dem Polizeipräsidium, in eine leere Parklücke einparken. Dabei rammte er ein ziviles Einsatzfahrzeug der Münchner Polizei.

Als die Beamten den Unfall aufnahmen, stellten sie drogentypische Auffälligkeiten bei dem Porsche-Fahrer fest. Bei dem darauffolgenden Drogen-Test bemerkten die Einsatzkräfte, dass der Mann einen Beutel mit synthetischem Urin mit sich führte und diesen bei der Abgabe nutzte.

Daraufhin wurde ein weiterer Test mit richtigen Urin durchgeführt, der auf Kokain anschlug.

Drogen-Test schlägt mit richtigen Urin auf Kokain an

Nach einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs kam der 42-Jährige wieder auf freien Fuß. Der Porsche wurde zur Polizeiverwahrstelle abgeschleppt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. tausend Euro. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

