Teatro zieht die Reißleine: So geht es nach dem Urteil gegen Schuhbeck weiter

Von: Jonas Hönle

Alfons Schuhbeck, Koch und Unternehmer, steht im Gerichtssaal im Landgericht München I. Die Staatsanwaltschaft hatte Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagt. © Matthias Balk/dpa

„Schuhbecks teatro“ heißt jetzt: „teatro“. Wenige Stunden nach dem Urteilsspruch distanziert sich die Dinnershow von seinem Namensgeber. Doch einiges bleibt beim Alten ‒ vorerst.

Update: 28. Oktober

Drei Jahre und zwei Monate Gefängnis ‒ so lautete gestern das Urteil im Steuerhinterziehungs-Prozess gegen Starkoch Alfons Schuhbeck. Das bleibt nicht die einzige Konsequenz für den Koch: Die Dinnershow „Schuhbecks teatro“ ändert ihren bisherigen Namen „Schuhbecks teatro“ mit sofortiger Wirkung in „teatro“.

Nach Gefängnis-Urteil gegen Schuhbeck: „Schuhbecks teatro“ ändert seinen Namen

„Teatro“ teilt mit, dass nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit mit Alfons Schuhbeck die gegenwärtige Situation weitreichende Änderungen erfordere.

Obwohl die Zusammenarbeit ein Ende gefunden hat, bleibt das teatro und die Familie Zipse freundschaftlich mit Alfons Schuhbeck verbunden.

Schon im vergangenen Winter habe die Gründerfamilie Zipse beschlossen, dass auch die Umsetzung der Gastronomie in Eigenregie erfolgen solle. Am Menü hält das traditionelle Spiegelzelt vorerst fest: „Das gegenwärtige Menü von Alfons Schuhbeck wird vorerst weiterhin den Gästen serviert.“

„Schuhbecks teatro“ „Schuhbecks teatro“ ist bekannt für seine Kombination aus Akrobatik, Kulinarik und der einzigartigen Spiegelzeltatmosphäre. Gäste erwartet ein Abend für alle Sinne: das Konzept basiert auf einem eigens für den Showabend kreierten Menü von Alfons Schuhbeck, das von atemberaubender Artistik umrahmt und mit dem künstlerischen Extra gepaart wird.

Alfons Schuhbeck stand in München vor Gericht. Der Prozess endete mit einem Urteil wegen Steuerhinterziehung und einer Gefängnis-Strafe für den Koch.

Update: Donnerstag, 27. Oktober, 15.05 Uhr

Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis. Das Landgericht München I verurteilte ihn am Donnerstag wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten gefordert. Für den Mitangeklagten plädierte die Anklagebehörde auf eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren.

Die Anwälte des 73-Jährigen plädierten vor Gericht auf eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Die Anwälte begründeten ihre Forderung unter anderem mit dem Geständnis, das ihr Mandant abgelegt hatte, aber auch mit dessen Lebensleistung.

Schuhbeck sei ein begnadeter Koch und unvergleichlich im Umgang mit Gewürzen, sagte einer seiner Anwälte. Er habe immer nur Geschäfte, Restaurants und Gewürzläden eröffnet und darüber die kaufmännische Seite vergessen. „Daran ist er letzten Endes gescheitert“, erklärte der Verteidiger.

Prozess wegen Steuerhinterziehung - Schuhbeck in München vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft hatte Schuhbeck vorgeworfen, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2015 im „Orlando“ und den „Südtiroler Stuben“ hinterzogen haben soll.

„Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe“, sagte Schuhbeck in seinem letzten Wort vor Gericht. Er könne das nicht mehr ändern, könne aber versuchen, den Schaden wieder gutzumachen und die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Zuvor hatten sich auch Mitarbeiter Schuhbecks in einem Brief an das Gericht gewandt, das diesen auch verlesen hatte.

Der Gastronom hatte die Vorwürfe nach und nach weitgehend eingeräumt, aber angegeben, er könne sich an konkrete Vorgänge und Summen nicht erinnern. Er bat das Gericht, ihm zu glauben, „dass die Höhe der stornierten Rechnungen in den „Südtiroler Stuben“ nicht so hoch war, wie es mir bisher vorgeworfen wird“. Von mehr als 1000 verschwundenen Rechnungsnummern gehen die Behörden aus. Allerdings hatte Schuhbeck auch von technischen Schwierigkeiten beim Erfassen der Rechnungen berichtet.

Er hatte das Gericht „eindringlich“ gebeten, „die Höhe der stornierten Rechnungen noch einmal kritisch zu überprüfen“, aber zeitgleich eingeräumt: „Leider ist es mir nicht mehr möglich, hierfür weitere Unterlagen vorzulegen.“

Urteil gegen Alfons Schuhbeck erwartet ‒ Dem Koch droht wegen Steuerhinterziehung eine Gefängnis-Strafe

Erstmeldung: 27. Oktober

Der Prozess gegen Alfons Schuhbeck soll heute zu einem Ende kommen und könnte für den Star-Koch mit einer Gefängnis-Strafe enden. Das Landgericht München I will am heutigen Donnerstag das Urteil wegen der Vorwürfe der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe fällen.

Schuhbeck-Prozess in München - Dem Koch droht eine Gefängnis-Strafe wegen Steuerhinterziehung

Die Staatsanwaltschaft wirft Schuhbeck vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im „Orlando“ und den „Südtiroler Stuben“ hinterzogen haben soll.

„Ich habe einiges falsch gemacht“, hatte der 73-Jährige gesagt und sein Geständnis damit eingeleitet. Damit stellt sich nun wohl nicht mehr die Frage, ob er wegen Steuerhinterziehung verurteilt wird, sondern wie hoch seine Strafe ausfällt. Denn nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) aus dem Jahr 2012 droht ab einer Summe von einer Million Euro an hinterzogener Steuer eine Haftstrafe ohne Bewährung.

Schuhbeck in München vor Gericht - Bereits vor Urteil hat der Prozess Konsequenzen für den Koch

Unabhängig von einem Urteil hat der Prozess bereits berufliche Konsequenzen für den TV-Koch gehabt, der schon im vergangenen Jahr Insolvenz für seine Betriebe angemeldet hatte: Der Bayerische Rundfunk (BR) hat Schuhbecks Kochsendungen wegen des Verhandlungsverlaufs vorerst aus dem TV-Programm genommen, wie der Sender einen Tag nach Schuhbecks erstem Geständnis mitgeteilt hatte. Aktuell seien zudem keine weiteren Produktionen geplant.

