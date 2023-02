Ausfälle und Verspätungen: Verdi-Streik an Airports in Deutschland ‒ auch Flughafen München betroffen

Von: Jonas Hönle

Am Freitag kommt es am Flughafen München wegen dem Verdi-Streik zu Ausfällen und Verspätungen. (Symbolbild) © Marc Müller/dpa

Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Streik im Öffentlichen Dienst an Flughäfen in Deutschland auf - auch in München kommt es zu Ausfällen und Verspätungen.

München ‒ Zehntausende Fluggäste in Deutschland müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen - Verdi ruft im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes zum Streik an sieben Flughäfen in Deutschland auf.

Am Freitag sollen die Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmgelegt werden, teilte die Gewerkschaft in der Nacht zu Mittwoch mit.

Streik am Flughafen München am Freitag - Gewerkschaft Verdi plant trotz Lufthansa-Panne und Sicherheitskonferenz

Die Gewerkschaft Verdi hält auch nach den großen IT-Panne bei der Lufthansa an ihrem Plan fest Man sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern, sagte eine Gewerkschaftssprecherin laut dpa.

Für die Regierungsflüge im Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz in München habe man eine Notdienstvereinbarung getroffen, sagte die Sprecherin. Die Regierungsmaschinen würden abgefertigt, während andere Konferenzbesucher sich alternative Anreisemöglichkeiten suchen müssten.

Flüge in Erdbeben-Gebiete Türkei und Syrien trotz Verdi-Streik an Flughäfen in Deutschland möglich

Die Gewerkschaft weitet damit den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst auf Flughäfen aus. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt.

„Die bisherigen Verhandlungen verliefen praktisch ergebnislos“, sagte Manuela Dietz von Verdi Bayern. „Im öffentlichen Dienst und bei den Beschäftigten der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste geht nichts voran. Um diese Situation zu ändern, erhöhen wir mit den Warnstreiks nun den Druck.“

Hilfslieferungen zu den Erdbeben-Opfern in die Türkei und nach Syrien sollen aber weiter möglich sein.

Demonstration am Flughafen München am Freitag

Ab 11.00 Uhr wollen sich die Streikenden demnach am Flughafen München zu einer Demonstration versammeln.

Mehr als 700 Starts und Landungen seien am Freitag am Flughafen München geplant, sagte ein Sprecher des zweitgrößten deutschen Flughafens laut dpa. Man gehe aufgrund des Warnstreiks von starken Einschränkungen aus. Passagiere sollten sich demnach frühzeitig bei ihrer Fluggesellschaft informieren

Verdi-Warnstreik an Airports führt zu Ausfällen und Verspätungen bei Flügen in Deutschland

In den laufenden Tarifverhandlungen fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle sagte, bei den Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste herrsche nach wie vor ein katastrophaler Arbeitskräftemangel. Um diese Situation zu ändern, müsse für sie eine attraktive Lohnerhöhung erfolgen.

Die Beschäftigten der Luftsicherheit hätten Anspruch auf eine Erhöhung der Zuschläge in den Manteltarifverträgen. Im Handelsblatt (Mittwoch) warnte sie: „Wir brauchen dringend bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Luftverkehr, sonst droht der nächste Chaossommer.“

„Inflation, hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben die meisten Beschäftigten in eine unsichere Situation“, sagte Behle laut Verdi-Mitteilung und fügte hinzu: „Viele wissen nicht mehr, wie sie ihre Mieten bezahlen und den Kühlschrank füllen sollen. Sie brauchen deutlich mehr Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.“ Das müssten die Arbeitgeber einsehen und dementsprechend reagieren. In Bayern kam es bereits zum Streik in Kitas und Kliniken.

Streik an sieben deutschen Flughäfen am Freitag vor Tarifverhandlungen

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel, kritisierte den angekündigten Warnstreik scharf. Wenige Tage vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen setze Verdi den deutschen Luftverkehr einer beispiellosen Eskalation aus, sagte er.

Wenn am Freitag sieben der größten zehn deutschen Flughäfen ganztägig bestreikt würden, habe dies nichts mehr mit einem Warnstreik zu tun. „In unzumutbarer Weise soll ein ganzes Land vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten werden.“ Die Leidtragenden seien Hunderttausende Passagiere, Privat- wie Geschäftsreisende, zusätzlich Teile der Luftfracht und Warenlogistik.

Der Luftverkehr ist wegen der zersplitterten Dienstleister extrem streikanfällig, weil viele kleine, sicherheitsrelevante Gruppen streikmächtig genug sind, den Betrieb lahm zu legen. Im Grunde reicht der Streik der Flughafenfeuerwehr, um den gesamten Betrieb stillzulegen.

