Streik an Universitäten und Theatern in München ‒ Verdi weitet Arbeitskampf im Tarifstreit mit Ländern aus

Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte der Universitäten, Theatern und weiteren Betrieben in München zum Streik auf. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Die Gewerkschaft Verdi fordert im Tarifstreit mit den Ländern die Beschäftigten an den Universitäten, Theatern und weiteren Betrieben in München zum Streik auf.

München ‒ Im Tarifstreit mit den Ländern weitet Verdi im Ballungsraum München den Arbeitskampf aus. Die Gewerkschaft ruft am Montag (20. November) an Universitäten, Theatern und weiteren Betrieben zum Streik auf.

Verdi-Streik in München - An Universitäten, Theatern und weiteren Betrieben

Die Arbeitgeber der Bundesländer hätten auch in der 2. Verhandlungsrunde kein Angebot für eine Einkommenserhöhung vorgelegt, heißt es in einer Mitteilung von Verdi am Donnerstag.

„Es ist eine Unverschämtheit wenn die Arbeitgeberseite erklärt, dass es nicht deren Verantwortung sei, die gestiegenen Preise auszugleichen. Die Beschäftigten in den Ballungsräumen sollen Wohngeld beantrage, wenn ihr Einkommen nicht ausreicht,“ sagt Heinrich Birner, Geschäftsführer ver.di München und Region.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der Länder eine Einkommenserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 200 Euro angehoben werden.

Verdi ruft am Montag zum Hochschul-Streik in München auf

Der Streiktag stehe im besonderen Fokus der Hochschulen. Zum Streik aufgerufen sind:

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Technische Universität Innenstadt (TUM)

Technische Universität Garching (TUM)

Technische Universität Weihenstephan (TUM)

Hochschule für angewandte Wissenschaften München (HAW)

Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf (HAW)

Akademie der Wissenschaften

Studentenwerk

Studentische Hilfskräfte

Zum Streik aufgerufen werden auch die Beschäftigten folgender Betriebe:

Staatsbibliothek

Hauptstaatsarchiv

Institut für Zeitgeschichte

Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Deutsches Museum

Botanischer Garten

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bayerische Schlösserverwaltung

Tarifstreit mit den Ländern - Theater in München sollen Arbeit niederlegen

Die Beschäftigten der bayerischen Staatstheater hatten bereits am 15. November die Arbeit niedergelegt. Am 20. November soll nachgelegt werden.

Zum Streik aufgerufen sind das Bayerische Staatsschauspiel und Residenztheater, die Bayerische Staatsoper, das Gärtnerplatztheater, das Prinzregententheater und die Theaterakademie sowie der zentraler Dienst der Bayerischen Staatstheater.

Verdi fordert zudem die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Beamten der Städte und Gemeinden zur Solidaritätsteilnahme auf.

