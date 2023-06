Gemeinsam lesen

Riccarda Boehm engagiert sich mit ihrem Verein MKidS in Grundschulen in Riem und Neuperlach. © MKidS

Der Verein MKidS engagiert sich in Grundschulen. Für das kommende Schuljahr sucht Vereinsvorsitzende Riccarda Boehm nach weiteren Ehrenamtlichen.

Riem/Neuperlach – Der Verein MKidS – Kinder integrieren durch Sprache – hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder in ihrer Sprach- und Leseentwicklung zu fördern. Kinder werden von ehrenamtlichen Sprachlotsen durch wöchentliche Aktivitäten wie Wortschatz- und Sprachtraining, aktives Sprechen, Erzählen, gemeinsames Lesen und Vorlesen dabei unterstützt. Der Verein ist in Kindertagesstätten, Grundschulen und Sozialeinrichtungen aktiv. Für das Schuljahr 2023/2024 sucht der Verein für die Grundschule am Karl-Marx-Ring Sprachlotsen, die bei dieser Tätigkeit unterstützen möchten. Ebenso werden Sprachlotsen für die Grundschule am Ilse-von-Twardowski-Platz in Riem gesucht.



Engagierte, die mitmachen möchten, können sich gerne bei der Vereinsvorsitzenden Riccarda Boehm unter Telefon 6424 9472 sowie unter 01525/4608 206 oder per E-Mail an r.boehm@mkids-ev.de melden. Eine Website steht nicht zur Verfügung.