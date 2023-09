Verfolgungsjagd durch München: Motorradfahrer flieht vor Polizei

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Über die A9 und die A92 flüchtet ein Motorradfahrer vor der Polizei. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Ein Motorradfahrer flieht auf der Leopoldstraße vor einer Polizeikontrolle. Bei der Verfolgung ist auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Flucht endet schmerzhaft

In der Nacht auf Sonntag hat eine Polizeistreife gegen 1.30 Uhr eine Kawasaki ohne Nummernschild bemerkt. Sie wollte den Motorradfahrer deshalb kontrollieren. Dieser missachtete allerdings, alle Aufforderungen anzuhalten, sondern beschleunigte stattdessen stark.

Zug-Evakuierung legt Stammstrecke lahm

Verfolgungsjagd: In hohem Tempo über mehrere rote Ampeln

Mit hohem Tempo raste er über den Frankfurter Ring auf die A9 und die A92. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln. An der Ausfahrt Eching verließ er die Autobahn und fuhr in Richtung Unterschleißheim weiter. Auf dem Münchner Ring stieß er mit einem Polizeiwagen zusammen, stürzte über die Motorhaube und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Motorrad und der Streifenwagen wurden durch die Kollision stark beschädigt. Der Fahrer war ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Bei dem Einsatz waren zahlreiche Polizeikräfte aus den Polizeipräsidien München und Oberbayern beteiligt, unter anderem ein Polizeihubschrauber.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.