Vergewaltigung nach Disco-Besuch in München: Mann lockt Frau aufs Hotelzimmer ‒ Polizei nimmt Verdächtigen fest

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei München nimmt einen Verdächtigen nach der Vergewaltigung einer Frau im Hotel fest. (Symbolbild) © Symbolbild: picture alliance/dpa

Nach der Vergewaltigung einer 20-jährigen Frau nach einem Disco-Besuch in einem Hotel, nahm die Polizei einen verdächtigen Mann fest. Ein Richter erließ Haftbefehl.

München / Ludwigsvorstadt ‒ Die Polizei hat einen Verdächtigen wegen der Vergewaltigung einer 20-Jährigen nach einem Disco-Besuch in München festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen 49-jährigen Mann, der daraufhin einer Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Vergewaltigung nach Disco-Besuch in München - Mann lockt Frau in Hotel

Die Frau aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen befand sich am Donnerstag, gegen 03 Uhr, in einer Diskothek in der München Innenstadt und wurde von dem Mann angesprochen, berichtet die Polizei.

Der Franzose ohne Wohnsitz in Deutschland bot der 20-Jährigen als Gegenleistung für Sex auf seinem Hotelzimmer einen sechsstelligen Geldbetrag an.

Laut Polizei willigte die Frau ein und folgte dem 49-Jährigen in das Hotel. Dort warf sie der Mann mit Gewalt auf das Bett und vergewaltigte die 20-Jährige.

Nach der Tat ließ der 49-Jährige von der Frau ab und sie konnte das Hotel verlassen. Geld hatte sie nicht erhalten.

Polizei nimmt Verdächtigen fest - Haftbefehl

Ein Bekannter des Opfers alarmierte anschließend die Polizei, die den Verdächtigen noch im Hotel festnahm. Der 49-Jährige wurde wegen der Vergewaltigung angezeigt.

Nach Jahren voller sexueller Übergriffe und Gewalt hat sich eine Frau aus München zur Wehr gesetzt und ihren Lebensgefährten wegen Vergewaltigung angezeigt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.