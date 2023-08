Vergewaltigung in München: Mann vergeht sich an wehrlosem 18-Jährigen ‒ Handy bringt Polizei auf Spur

Von: Jonas Hönle

In der U-Bahn-Station Max-Weber-Platz in München verging sich ein Mann an einem 18-Jährigen. (Archivbild) © Frank Leonhardt/dpa

Ein Mann verging sich am Max-Weber-Platz an einem 18-Jährigen. Ein gestohlenes Handy brachte die Polizei nach der Vergewaltigung auf die Spur eines Verdächtigen.

Update: 23. August

München / Au-Haidhausen ‒ Im Fall der Vergewaltigung eines 18-Jährigen in der U-Bahn-Station Max-Weberplatz in München gibt es neue Erkenntnisse.

Laut Polizei dauerte die Tat nicht mehrere Stunden, wie nach den ersten Ermittlungen bekannt gegeben wurde, sondern fand am Samstag von ca. 02:35 bis 03:05 Uhr statt.

Vergewaltigung in München: Mann vergeht sich am Max-Weber-Platz an Opfer

Der 18-jährige befand sich in der Nacht auf Samstag auf dem Weg von einer Feier nach Hause und war stark alkoholisiert. Der Täter nutze den wehrlosen Zustand aus und verging sich im U-Bahnhof an dem Mann. In diesem Zeitraum fuhren keine Züge.

Der Täter nahm nach der Vergewaltigung das Handy des Opfers an sich. Die Polizei konnte daraufhin einen 20-jährigen Tatverdächtigen orten. Der Beschuldigte befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Vergewaltigung am Max-Weber-Platz in München: Mann vergeht sich an wehrlosem 18-Jährigen ‒ Handy bringt Polizei auf Spur

Erstmeldung: 21. August

München / Au-Haidhausen ‒ Die Polizei ermittelt nach einer Vergewaltigung in München. Ein zunächst unbekannter Mann verging sich an der U-Bahn-Station Max-Weber-Platz an einem Münchner (18).

Vergewaltigung in München: Mann vergeht sich am Max-Weber-Platz über mehrere Stunden an Opfer

Der 18-Jährige befand sich am Samstag, gegen 01 Uhr, nach einer Feier auf dem Weg nach Hause. Laut Polizei war er stark betrunken und traf am Bahnsteig am Max-Weber-Platz den späteren Verdächtigen.

Dieser nutze die schutzlose Lage des Münchners aus und führte über mehrere Stunden sexuelle Handlungen an ihm durch.

Am frühen Morgen ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete unerkannt. Zuvor nahm er jedoch noch das Handy des 18-Jährigen an sich.

Gestohlenes Handy bringt Polizei auf Spur des Verdächtigen

Der geschädigte Münchner fuhr nach Hause und erstattete im Laufe des Tages Anzeige bei der Polizei. Da er sein Handy orten konnte, konnte die Polizei den Aufenthaltstort des Verdächtigen ausmachen und ihn festnehmen.

Der 20-jährige Münchner kam vor den Ermittlungsrichter, der Untersuchungshaft anordnete.

